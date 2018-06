To so poslanci, ki ste jih izvolili v državni zbor #seznam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah bo največ poslancev v novem sklicu državnega zbora imela stranka SDS (25), sledijo LMŠ (13), SD (10), SMC (10), Levica (9), NSi (7), SAB (5), DeSUS (5) in SNS (4). Poglejte si, kdo so novoizvoljeni poslanci in poslanke.