Pahor: Mandat za sestavo vlade bo najprej dobil Janša

Predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za Delo poudaril, da lahko le tako ohranimo elementarno vero ljudi, da imajo z volilno pravico moč odločanja.

"Že tako bo spoštovanje te volje močno na preizkušnji, če zmagovalcu volitev ne bi uspelo sestaviti vlade, kar ne bi bilo prvič. Kot rečeno, vsi, ki smo vpeti v proces nastajanja vlade, se bomo morali iskreno potruditi, z mislijo na uspešno in varno prihodnost naše države," je povedal Pahor.

Pahor: Oblikovanje vlade bo osrednja politična naloga tega poletja

Uspešno oblikovanje vlade bo po mnenju Pahorja osrednja politična naloga tega poletja: "Tudi zame, ker imam kot predsednik republike glede tega nekaj pomembnih pooblastil. Temu bo podrejeno vse." Pahor sicer verjame, da bo za uspešno oblikovanje vlade potrebne nekaj politične potrpežljivosti in veliko modrosti.

Glede svoje napovedi ob aprilskem podpisu odloka o razpisu predčasnih volitev, da bo mandat najprej podelil relativnemu zmagovalcu volitev, je Pahor pojasnil, da je to posledica njegovih izkušenj.

Pahor in Janša se bosta srečala še ta teden V medijih so se včeraj pojavile navedbe, da se bosta predsednik republike Borut Pahor in relativni zmagovalec volitev, predsednik SDS Janez Janša, sestala še ta teden. V uradu predsednika republike so omenjeno srečanje potrdili, a poudarili, da gre za neformalni pogovor, ki ga je Pahor po predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2014 opravil tudi s takratnim relativnim zmagovalcem Mirom Cerarjem. "Predsednik republike se za takšen neformalni pogovor z relativnim zmagovalcem volitev odloči, ker želi dobiti vtis, kako relativni zmagovalec volitev razmišlja. Janša je ne nazadnje včeraj povedal, da sta s predsednikom države govorila že včeraj zvečer," pojasnjujejo v uradu predsednika republike. Dodajajo, da datum omenjenega srečanja še usklajujejo: "Zaradi obveznosti predsednika republike do srečanja zagotovo ne bo prišlo danes oziroma jutri, zagotovo pa še v tem tednu."

Predsednik države Borut Pahor je poudaril, da bo mandat za sestavo vlade najprej dobil relativni zmagovalec volitev, predsednik SDS Janez Janša. Foto: Ana Kovač

Najprej bo mandat za sestavo vlade dobil Janša

"Menim, da je prav, da volivci vedo za posledice svojih glasovanj, in da je prav in pošteno, da je njihovo glasovanje pri podelitvi mandata spoštovano. Če zmagovalec volitev ne bo sestavil vlade, se bodo, take izkušnje že imamo, iskale druge rešitve. Toda pojdimo lepo in mirno po vrsti. Najprej dobi mandat zmagovalec," je dejal Pahor.

Predsednik države je opozoril, da se bodo morali v času mandata nove vlade vsi repozicionirati.

"Vsaka pomembnejša odločitev v domači, zlasti pa v zunanji politiki utegne imeti v tem času bolj daljnosežne posledice, kot to sicer velja običajno. Vsi bomo dediči posledic teh odločitev, zato je tako presneto pomembno, kakšne bodo. Pomembne bodo za vse, za tiste v vladi, v opoziciji in za tiste, ki se sicer za politiko prav veliko ne zmenijo. Zato moramo delati čim bolj skupaj, premišljeno in tudi velikopotezno," je dodal Pahor.