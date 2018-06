Tuji mediji: Zmaga protimigrantske opozicije, ki bo težko sestavila vlado

Tuji mediji večinoma poročajo, da je v Sloveniji s 25 odstotki glasov zmagala protiimigrantska opozicija, da pa bo morala morda desnosredinska Slovenska demokratska stranka nekdanjega premierja Janeza Janše vložiti nekoliko več napora v sestavo vlade, saj ji zaradi trdnega stališča do priseljevanja primanjkuje potencialnih koalicijskih partnerjev.

Da bodo pogajanja težka, je, potem ko je sam glasoval, novinarjem priznal tudi Janša. Dejal je, da bodo morali verjetno počakati še nekaj časa, preden bodo lahko stekli resni pogovori o novi vladi, še piše Guardian.

Volivci številnih vzhodnih držav članic Evropske unije, predvsem na Madžarskem in Poljskem, so se obrnili k strankam, ki nasprotujejo načrtom, da bi države sprejele prosilce za azil po sistemu kvot. Takšnim kvotam ostro nasprotuje madžarski premier Viktor Orban, ki je dejal, da bi morali večino denarja, namenjenega njihovi podpori, preusmeriti v varnostne sile, dodaja Guardian.

The Telegraph poleg že navedenih podatkov omenja tudi, da smo domača država ameriške prve dame Melanie Trump in kot ozadje volitev tudi, da je v letu 2015 našo državo z dvema milijonoma prebivalcev prečkalo okoli 500 tisoč migrantov.

Le redki poročajo o Janševi preteklosti

Guardian omenja Janševo zgodovino, zaporno kazen in zastaranje procesa.

Tudi Al Jazeera poroča o tem, da je moral Janša pred petimi leti s položaja premierja odstopiti zaradi škandala v zvezi s korupcijo, da pa se mu je uspelo vrniti delno tudi zaradi ostrih stališč proti migrantom.

"Migranti so tema za preusmerjanje pozornosti"

Analitik za Balkan Klisman Murati je za Al Jazeero komentiral, da politiki svoja stališča proti priseljevanju uporabljajo predvsem zato, da bi odvrnili pozornost od ekonomskih težav. Po njegovem mnenju je najpreprosteje ljudi prepričevati o tem, da je imigracija največji problem v državi in da ta zato ni uspešna. "Delovalo je v ZDA, delovalo je v Franciji z Marine Le Pen in zdaj je to priljubljeno tudi v drugih evropskih državah," je še dejal Murati.

Al Jazeera dodaja, da so skrajno desno usmerjene stranke, ki se opredeljujejo proti priseljevanju, v zadnjih letih močno pridobile. Zmagale so na volitvah v Italiji ter na Poljskem in Madžarskem in so del koalicije v avstrijski vladi.

Cerar je največji poraženev volitev

BBC med drugim omenja, da drugouvrščeno stranko LMŠ vodi komik in politični satirik Marjan Šarec ter da bodo ključna vprašanja na dnevnem redu nove vlade vsebovala težave v bančnem sistemu, zdravstvenem sektorju in pri pokojninah, ki jim jih je z odstopom zapustil premier Miro Cerar.

Hrvaški Index.hr piše o tem, da je največji poraženec volitev prav Cerar, ki je število svojih volivcev izpred štirih let zmanjšal na tretjino. Kljub temu Cerar pravi, da njegova stranka ostaja pomemben politični akter, brez katerega si ni mogoče predstavljati, da bi bila nova vlada stabilna, ob tem pa je opozoril, da se z Janšo ne namerava združiti, še piše Index.hr.