Ostali pred vrati parlamenta, a se jim obeta finančna injekcija

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah je več kot en odstotek glasov dobilo 13 političnih strank. Devet strank je preseglo parlamentarni prag, medtem ko so štiri ostale pod parlamentarnim pragom. Čeprav se četverica ni prebila v državni zbor, bo v naslednjem mandatu državnega zbora upravičena do sredstev iz državnega proračuna.

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah so se v državni zbor prebile SDS (24,96 odstotka), LMŠ (12,66 odstotka), SD (9,92 odstotka), SMC (9,75 odstotka), Levica (9,29 odstotka), NSi (7,13 odstotka), SAB (5,12 odstotka), DeSUS (4,91 odstotka) in SNS (4,20 odstotka).

SLS, Pirati, Dobra država in Zeleni upravičeni do proračunskih sredstev

Več kot en odstotek glasov so volivci v nedeljo namenili SLS (2,63 odstotka), Piratski stranki Slovenije (2,15 odstotka), DD Dobra država (1,53 odstotka) ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (1,07 odstotka).

Potem ko se SLS včeraj ni uspelo vrniti v parlament, je predsednik Marko Zidanšek odstopil. Foto: Ana Kovač

Čeprav omenjene stranke niso presegle štiriodstotnega parlamentarnega praga, bodo v naslednjem mandatu državnega zbora upravičene do financiranja iz državnega proračuna. Zakon o političnih strankah namreč pravi, da imajo stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah v državni zbor, pravico do proračunskih sredstev, če so na volitvah dobile najmanj en odstotek glasov volivcev.

Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandidatno listo, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1,2 odstotka glasov (če sta kandidatno listo predložili dve stranki) oziroma najmanj 1,5 odstotka glasov (če so kandidatno listo predložile tri stranke ali več).

75 odstotkov sredstev si stranke sorazmerno razdelijo glede na glasove volivcev

Zakon navaja, da so stranke upravičene do 25 odstotkov sredstev, v proračunu namenjenih za financiranje političnih strank, v enakih deležih, medtem ko so do preostalih 75 odstotkov sredstev "upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah".

Stranke, ki so predložile skupno kandidatno listo, si sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, razdelijo v skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po enakih deležih.

Največji delež proračunskih sredstev bo v naslednjem mandatu državnega zbora prejela zmagovalka volitev, Janševa SDS. Foto: Ana Kovač

Sredstva, namenjena financiranju političnih strank, se določijo v državnem proračunu in ne smejo presegati 0,017 odstotka bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, se določi v finančnem načrtu državnega zbora, sredstva pa se strankam izplačujejo po dvanajstinah.

SLS do zdaj prejemala 11.215 evrov mesečno

V mandatu državnega zbora 2014–2018 so v skladu z omenjenimi določbami do proračunskih sredstev za sofinanciranje političnih strank upravičene zunajparlamentarne stranke SLS, Pozitivna Slovenija, SNS in Piratska stranka Slovenije.

Za podporo 34.500 volivcev (3,95 odstotka) na volitvah leta 2014 je SLS mesečno upravičena do 11.215 evrov sredstev. PS je leta 2014 volilo 25.975 volivcev (2,97 odstotka), zato so mesečno upravičeni do 9.624 evrov.

SNS je na zadnjih volitvah leta 2014 podprlo 19.218 volivcev (2,20 odstotka), kar mesečno nanese 8.370 evrov. Piratska stranka Slovenije je na zadnjih volitvah je dobila 11.737 glasov (1,34 odstotka), zato so upravičeni do 6.982 evrov proračunskih sredstev mesečno.