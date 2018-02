Za kaj so Zidanšek, Jelinčič, Janković in pirati porabili 1,5 milijona evrov?

Stranke Marka Zidanška, Zorana Jankovića, Zmaga Jelinčiča in Pirati se leta 2014 niso prebile v državni zbor, a ker so na zadnjih volitvah dosegle več kot en odstotek glasov, vsak mesec prejemajo državni denar. Pogledali smo, za kaj so v strankah porabili skupno okrog 1,5 milijona evrov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SLS, Pozitivna Slovenija, SNS in Piratska stranka so na zadnjih volitvah dobile več kot en odstotek glasov, vendar ne dovolj, da bi prišle v parlament. Foto: Siol.net

Na zadnjih parlamentarnih volitvah junija 2014 je več kot en odstotek glasov dobilo 11 strank. Sedem strank je prestopilo mejo državnega zbora, štiri pa so ostale pred njihovim pragom, vse pa so bile po zakonu o političnih strank upravičene do sofinanciranja iz proračuna državnega zbora. Višina mesečnega prejemka je odvisna od rezultata na volitvah.

Solidarnost, za pravično družbo ni dala denarja v humanitarne namene

Med prejemniki denarja je bila do marca 2016 tudi stranka Solidarnost, za pravično družbo, ki je skupno prejela nekaj več kot 41.300 evrov, kaže revizija Računskega sodišča.

To je ob pregledu poslovanja ugotovilo, da stranki Socialni demokrati in Solidarnost, za pravično družbo na predčasnih parlamentarnih volitvah nista nastopili s skupno listo, zato tudi nista bili upravičeni do mesečnih sredstev.

Stranka bi morala prejeta sredstva nakazati v humanitarne namene, vendar tega ni storila.

Marko Zidanšek bo SLS na parlamentarne in lokalne volitve stranko popeljal brez posojil. Foto: Ana Kovač

SLS do zdaj dobil več kot 600 tisoč evrov

Največ sredstev med strankami, ki niso prišle v parlament, so od zadnjih volitev dobili pri Slovenski ljudski stranki, ki ji predseduje Marko Zidanšek. Za podporo 34.500 volivcev (3,95 odstotka) mesečno prejemajo 11.215 evrov. Skupno so do zdaj tako dobili okrog 460 tisoč evrov.

Denar so porabil za plače, najemnine, druge pisarniške stroške in razna politična delovanja za srečanja po Sloveniji. "V zadnjem obdobju je stranka zelo racionalizirala svoje poslovanje," so o svojem finančnem stanju dejali v SLS. Za prihajajoče parlamentarne in lokalne volitve ne bodo najemali nobenih posojil.

Stranka ljubljanskega župana je od septembra 2014 pa do danes z naslova sofinanciranja političnih strank dobila nekaj več kot 394 tisoč evrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jankovič ne razkriva, zakaj porablja denar

Med tistimi, ki so ostali pred pragom parlamenta, je tudi Pozitivna Slovenija, ki jo vodi ljubljanski župan Zoran Janković. Volilo jo je 25.975 volivcev (2,97 odstotka), mesečno pa so na račun za sofinanciranje političnih strank dobivali 9.624 evrov. Skupno se je nabralo 395 tisoč evrov. Za kaj so jih namenili, nam do objave članka niso odgovorili.

Slovensko nacionalno stranko je na zadnjih volitvah podprlo nekaj več kot 19 tisoč volivcev. Foto: Ana Kovač

Jelinčič četrtino nameni za tajnika

Slovensko nacionalno stranko Zmaga Jelinčiča je na zadnjih volitvah pred slabimi tremi leti in pol podprlo 19.218 volivcev (2,20 odstotka). Za to mesečno prejemajo 8.370 evrov oziroma skupno do vključno z januarjem nekaj več kot 343 tisoč evrov.

Denar porabijo za plačo glavnega tajnika, ki je zaposlen in dobi mesečno okoli dva tisoč evrov, veliko pa se nabere tudi potnih stroškov.

"Potem gre za poslovanje stranke, telefone, odbore po Sloveniji in za volitve," odgovarja Jelinčič, ki se je pred časom poigraval z mislijo, da proda svojo hišo v Ljubljani ob Tivolski cesti in se preseli na Obalo. Če se bo to zgodilo, se bo selil tudi sedež SNS, vendar bo ostal v prestolnici.

Pri piratih petim zaposlenim izplačujejo 790 evrov neto plače. Foto: STA

Pirati zaposlili pet ljudi

Zadnja, ki je še upravičena do sofinanciranja, je Piratska stranka Slovenije. Na zadnjih volitvah je dobila 11.737 glasov (1,34 odstotka), za to pa mesečno prejema 6.982 evrov. Skupno se jim je do zdaj računu nabralo 286 tisoč evrov.

Glavnino sredstev porabijo za plače petih zaposlenih. Vsi prejemajo neto 790 evrov. 637 evrov mesečno pa namenijo obratovalnim stroškom.

"Ostanka sredstev ni bilo, da bi ga vložili v varčevanje ali druge postavke," dodajajo pri piratih.