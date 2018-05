Bratuškova: Od vseh ljudi me je najbolj razočaral Janković #foto #video

Zoran Janković mi je pomagal pri vzponu na vrh, vendar je hkrati absolutno zaslužen za padec moje vlade, je v posebni predvolilni oddaji Volitve: Nov začetek na Planet TV poudarila Alenka Bratušek, predsednica Stranke Alenke Bratušek. Kot je dejala, je prav ljubljanski župan tisti človek, ki jo je v življenju doslej najbolj razočaral. Manj jo je očitno razočaral Karl Erjavec, saj bi ta po njenem mnenju funkcijo evropskega komisarja opravljal veliko bolje od zdajšnje komisarke Violete Bulc.

Nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek, danes predsednica Stranke Alenke Bratušek, se redno udeležuje krvodajalskih akcij. Kot je pojasnila v pogovoru za Planet TV, se v ozadju njenega darovanja krvi se ne skriva noben intimen razlog ali osebna stiska iz preteklosti, temveč jo je nad krvodajalstvom navdušila njena hčerka.

"Leta 2012, ko je dopolnila 18 let, je želela postati krvodajalka. Zaradi imunoterapije takrat ni mogla darovati krvi, sem pa jaz od omenjenega leta začela redno darovati kri. Zdaj sem pravzaprav že tako daleč, da sem znotraj krvodajalcev napredovala in da darujem zgolj še krvno plazmo," je pojasnila Bratuškova in dodaja, da zaradi darovanja krvi nikoli ni imela težav.

Prva predsednica vlade v zgodovini samostojne Slovenije je kri darovala že šestnajstkrat. "Raje jo stokrat dam, kot da bi jo enkrat potrebovala. To je tekočina, ki nima cene, in prepričana sem, da je prav, da jo darujemo brezplačno. Ko jo potrebuješ in si življenjsko odvisen od nje, ne nazadnje od tebe nihče ne zahteva plačila," je pripovedovala Bratuškova.

"Trojke v Slovenijo ni bilo, ker nam je Bruselj zaupal"

Na vprašanje voditelja Mirka Mayerja, kdaj se je kot predsednica vlade najbolj preznojila, je Bratuškova odgovorila, da se je to zgodilo v trenutku, ko skupaj s sodelavci ni vedela, ali bo ob koncu meseca iz državnega proračuna lahko izplačala pokojnine in plače.

"Denarja v proračunu takrat ni bilo in še danes si preprosto ne znam predstavljati, kako bi na primer pojasnila upokojencem, da na zadnji dan v mesecu ne bodo prejeli pokojnin. Mislim, da smo se z mojo ekipo takrat še premalo zavedali, da je naša država v tistem obdobju pravzaprav hodila po robu," je pojasnila Bratuškova, ki kot predsednica vlade EU ni želela zaprositi za finančno pomoč.

Zasluge za to, da v državo ni prišla famozna trojka, Bratuškova bolj kot naključjem pripisuje zaupanju Evropske komisije v takratno vlado. "Komisija je verjela, da bomo pripravili načrt in da bomo izpeljali svoje obljube. Lahko pa bi komisija takrat ravnala tudi drugače."

"Zoran Janković je absolutno zaslužen za padec dobre vlade"

Stranko Bratuškove sta v zadnjem mandatu zapustila dva vidna člana, poslanca Peter Vilfan in Jani Möderndorfer. Prvi je prestopil v DeSUS, drugi pa politično kariero nadaljuje v SMC.

"S to odločitvijo sta predvsem razočarala veliko naših članov in izdala volivce. Dokler na volitvah ni v veljavi preferenčni glas, so v državnem zboru ljudje, ki jim je stranka omogočila, da so kandidirali. Zanimivo bo videti, kako se bodo volivci na njuno potezo odzvali na tokratnih volitvah," je potezo nekdanjih političnih sopotnikov komentirala Bratuškova.

Na vprašanje voditelja, kako pomembna osebnost na njeni politični poti je bil ljubljanski župan in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković, je Bratuškova odgovorila, da v primeru, da ne bi kandidirala na listi omenjene stranke, ne bi postala ne poslanka ne predsednica vlade.

"Tako kot mi je Zoran Janković pomagal pri vzponu na vrh, pa je hkrati tudi absolutno zaslužen tudi za padec dobre vlade, ki bi lahko takrat naredila še veliko pametnega in dobrega," je poudarila Bratuškova, ki zatrjuje, da z Jankovićem po telefonu ni govorila že štiri leta.

"Ne iščemo podpore stricev iz ozadja, volivce želimo prepričati s programom in vsebino"

Jankovićevo idejo o levem bloku, katerega cilj je preprečiti, da na oblast pride SDS s predsednikom Janezom Janšo, nekdanja premierka razume predvsem kot iskanje pozornosti.

"Gospod Janković se je iz takšnih in drugačnih razlogov odločil, da na volitve ne gre, vendar pa očitno želi ostati v igri. Sem bila pa presenečena, ker sta tako Zoran Janković kot Karl Erjavec leta 2012 Janezu Janši omogočila, da je sestavil vlado," je poudarila Bratuškova.

Podpore Zorana Jankovića si Bratuškova pred bližajočimi se volitvami sicer ne obeta, niti je ni iskala. "Stranke moramo prepričati ljudi oziroma se boriti za glasove volivcev s programom in vsebino. V naši stranki imamo izkušnje z vodenjem vlade, leta 2013 smo pokazali, da znamo sprejemati tudi težke odločitve, če so te dobre za državo. Ne iščemo pa podpore stricev iz ozadja."

"Erjavec bi funkcijo komisarja opravljal boljše kot Potočnik in Bulčeva"

Po njenih besedah se je glede njenega prevzemanja poročila Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je Bratuškova iz poštnega nabiralnika ni prevzela kar tri tedne, in zgodbe glede imenovanja na mesto evropske komisarke v javnosti širilo veliko neresnic.

"Še enkrat bi rada poudarila, da smo v stranki imeli postopek in da se nisem predlagala kar sama. Ne nazadnje so organi v naši državi zdaj ugotovili, da s tem ni bilo nič narobe. Danes mi je žal, da v Bruselj kot kandidata za komisarja nisem poslala Erjavca. To si je namreč zelo želel, Slovenija pa bi se s tem rešila velikega populista. Hkrati bi Erjavec funkcijo komisarja opravljal bistveno bolje in delal bolj v dobro države kot na primer prejšnji komisar Janez Potočnik in zdajšnja komisarka Violeta Bulc" je menila Bratuškova.

Od vseh ljudi je Bratuškovo najbolj razočaral Janković

Ob koncu pogovora za Planet TV je Bratuškova med drugim priznala, da je na položaju premierke v težkih trenutkih tudi jokala.

"Sem čustvena oseba in ni mi težko povedati, če me kakšna stvar pripelje do solz. Zajokala sem na primer takrat, ko sem ugotovila, da Jankoviću ni do tega, da bi nam uspelo brez njega. To sem mu tudi povedala in takrat ni zanikal, da imam prav," je še povedala Bratuškova, ki na ljubljanskega župana danes gleda kot na človeka, ki jo je v življenju najbolj razočaral.