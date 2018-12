Arsenovič bo svoje gradbene projekte zamrznil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoizvoljeni župan Maribora Saša Arsenovič upa, da mu bo do konstitutivne seje mestnega sveta, ki bo 20. decembra, z izvoljenimi svetniki uspelo skleniti dogovor o koaliciji. "Želim si čim širše koalicije. Glede na podobne programe verjamem, da s tem ne bom imel težav," je dan po izvolitvi dejal županski kandidat SMC.

Največ mestnih svetnikov bo v prihodnjih štirih letih imela novoustanovljena lista Arsenovič za Maribor, ki je zasedla 11 sedežev. Enega manj bo imela Lista Franca Kanglerja - NLS, njuni glavni podpornici SMC in SDS pa vsaka po tri sedeže v 45-članskem mestnem svetu.

Gradnja garažne hiše ena njegovih največjih želj

Arsenovič opozarja, da je v mestu nujno treba prekiniti prakso, "da se novi gradbeni projekti obljubljajo in pripravljajo, nato pa pospravijo v predale. Vse začete projekte, predvsem tiste, povezane s trajnostno urbano strategijo, kjer je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi, je treba nadaljevati," je odločen Arsenovič. Gre za pet projektov: ureditev Lenta, Vojašniškega trga, Glavnega trga, skate parka v Novi vasi in parka v Pekrah.

Spomnil je, da je ureditev Koroške ceste del evropskega projekta, ki še vedno predvideva motorni promet v obe smeri, a bo ta časovno omejen. Rešitev predvideva enovit tlakovan prostor oziroma deljen prostor, kjer ne bo ločnice med pločnikom in cesto.

Gradnja garažne hiše na Glavnem trgu je ena izmed njegovih največjih želj. Pravi, da so bile zanjo v preteklosti že narejene idejne zasnove, a so obtičale v predalih. "Z garažno hišo bi rešili tako problem parkiranja stanovalcev Lenta kot tudi omogočili velik zagon trgovski oživitvi mesta. Hkrati bi lahko s Slomškovega trga umaknili mirujoči promet," pojasnjuje 52-letni Arsenovič. Upa, da se bo gradnja lahko začela še pred koncem njegovega mandata.

Bolj kot na povezovanje z Jankovićem bo stavil na povezovanje županov v regiji

Glede sodelovanja z županskimi kolegi ne vidi ovir. "Skušal se bom povezati predvsem s tistimi župani, ki svoje delo opravljajo dobro. Tudi z Zoranom Jankovićem. Še bolj pomembno pa bo povezovanje z župani v regiji, da bomo skupaj močnejši v pogajanjih z državo," napoveduje Arsenovič, ki je v volilni kampanji večkrat pohvalil delo ljubljanskega župana.

Na vprašanje, kako bo razmejil javno in zasebno funkcijo, je Arsenovič odvrnil, da bo zaradi navzkrižja interesov vodenje podjetja predal svojemu dolgoletnemu sodelavcu Boštjanu Hedžetu in Katji Jauševec, ki je tudi njegova življenjska sopotnica. "Gradbene projekte bom za nekaj časa zamrznil in se posvetil gradnji na ravni občine," obljublja direktor podjetja Galerija Gosposka, ki bo tudi v prihodnje ostalo v njegovi lasti.

Kitajcem ne zapira vrat

Napovedane kitajske investicije v mestu, s katerimi se je ukvarjal njegov predhodnik, ne namerava kar odpisati, temveč bo skrbno preveril trenutni položaj. "Pogovarjali se bomo z vsemi investitorji, ki bi morebiti lahko koristili štajerski regiji, tako na gospodarskem kot turističnem področju. Mariborsko letališče je privilegij, zato se moramo za njegov razvoj povezati vsi deležniki v regiji in zagnati zgodbo," je prepričan.

Arsenovič ponavlja, da je eden izmed ciljev njegovega mandata tudi povečanje števila prebivalcev drugega največjega mesta v državi. "Kot ključno pri tem vidim komunikacijsko strategijo. Postaviti moramo jasne cilje razvoja mesta, da bomo mladim povrnili upanje. Treba bo zavihati rokave, ne samo prelagati odgovornosti na državo. Nimam čarobne palice, a menim, da ni vse tako črno, kot je videti," je optimističen.