Aleš Primc: Smo razočarani, a kljub temu optimistični #video

Lista Kangler & Primc - Združena desnica je danes predstavila nekaj kandidatov, ki se potegujejo za poslanski sedež. V svojih programih se zavzemajo za krščanske vrednote, ukrepe za spodbujanje družinskega življenja in pravičnejše pravosodje. Dotaknili so se tudi dogajanja na otroški srčni kardiologiji po napovedi odhodov treh kardiologov.

Predstavnik koalicije Združena desnica Aleš Primc je volivce v kranjski in novomeški volilni enoti, kjer koalicija ne bo mogla kandidirati, pozval, da izberejo SDS ali katero drugo pomladno stranko. "V stranki smo nad odločitvijo sodišča razočarani, a na volitve gledamo z optimizmom," je dejal.

Odločitev ustavnega sodišča, da pritožb Združene desnice ni sprejelo v obravnavo, je v Mariboru komentiral tudi predstavnik Nove ljudske stranke Slovenije Franc Kangler. Ta je presenečen, da sodišče pobude ni obravnavalo vsebinsko, a je hkrati vesel, saj so jim s sprejetjem take odločitve "odprli vrata v Strasbourg".

Združena desnica se bo po besedah Primca, ki se po odločitvi ustavnega sodišča ne more potegovati za poslanski sedež, med drugim zavzemala za večjo rodnost, boljšo preglednost pravosodnega sistema, izboljšanje gospodarskega okolja in vzpostavljanje varnega okolja.

Zdravnik Janez Remškar pravi, da se bo kot kandidat Združene desnice zavzemal tudi za spremembo sistema sprejema kandidatov na medicinsko fakulteto, saj so po njihovem mnenju pri izboru premalo upoštevane socialne in empatične veščine. Na področju otroške srčne kardiologije rešitev vidi v stalno prisotnem in dobro izurjenem kardiologu ter preostalem podpornem kadru, od katerega se bodo lahko učili tudi slovenski zdravniki.