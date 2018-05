Primc in Kangler na volitvah brez kandidatov v dveh enotah

Ustavno sodišče ni sprejelo pritožb liste kandidatov Kangler & Primc - Združena desnica v novomeški in kranjski volilni enoti, je na Twitterju sporočila državna volilna komisija.

Združeni desnici, koaliciji strank Glas za otroke in družine (Aleš Primc) in Nova ljudska stranka Slovenije (Franc Kangler), so v volilnih enotah Novo mesto in Kranj zavrnili listo, ker je bilo na njej premalo ženskih kandidatk. Na listi sta bili ob šestih moških kandidatih le dve kandidatki.

V Združeni desnici so sicer prepričani, da so spolnim kvotam zadostili, saj sta njihovi kandidatki v teh enotah kandidirali v po dveh volilnih okrajih, zato so se tudi pritožili na ustavno sodišče.

V Novem mestu tako ne bo mogel kandidirati predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, v Kranju pa podpredsednica te stranke Metka Zevnik.

Obveščamo vas, da je @dvk_rs prejela sklep US RS, ki je odločalo o ustavni pritožbi liste kandidatov, KANGLER & PRIMC ZDRUŽENA DESNICA in sklenilo, da se ustavni pritožbi zoper sodbi VS RS št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 2018 in št. Uv 7/2018 z dne 10. 5.2018 ne sprejmeta. — DVK (@dvk_rs) May 17, 2018

Združena levica prav tako neuspešna, Čušu uspelo

Podobno težavo so imeli tudi v Združeni levici – Demokratični stranki dela. Njihovi pritožbi ustavno sodišče prav tako ni ugodilo. V celjski volilni enoti so jih zavrnili, ker so imeli na listi premalo moških kandidatov.

Je pa ustavno sodišče ugodilo pritožbi Andreja Čuša, ki je imel na svoji listi isto kandidatko kot Socialni demokrati. Ti so prej vložili kandidatno listo, listo stranke Andreja Čuša pa so zavrnili v volilni enoti Ljubljana Center.

Vrhovno sodišče pa je pritrdilo Čušu, tako da bo v volilni enoti Ljubljana Center njegova stranka nastopila s kandidatno listo brez Milene Babič.

Spolna kvota je določena v zakonu o volitvah v DZ, kjer je zapisano, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.