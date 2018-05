Ustavno sodišče je zavrnilo Združeno levico

Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo Združene levice - demokratične stranke dela. V stranki so se pritožili na odločitev volilne komisije v celjski volilni enoti, ki je zavrnila kandidatno listo koalicije Združene levice in Sloge, ker je bilo na njej premalo moških kandidatov.

Volilna komisija v celjski volilni enoti je koaliciji Združene levice in Sloge zavrnila kandidatno listo, ker ni dosegala predpisanih spolnih kvot. Na kandidatni listi je bilo namreč premalo moških kandidatov, zakonodaja pa določa, da ne sme biti noben spol zastopan z manj kot 35 odstotki.

Koalicija Združena levica in Sloga se je na odločitev volilne komisije pritožila na vrhovno sodišče, to je njihovo pritožbo zavrnilo. Nato so se obrnili še na ustavno sodišče, ki pa je pritožbo prav tako zavrnilo, je na Twitterju sporočila Državna volilna komisija.

V celjski volilni enoti ne bodo nastopili

Na kandidatni listi so bili poleg sedmih žensk le trije moški, od katerih je eden kandidiral v dveh okrajih. Odločitev ustavnega sodišča pomeni, da koalicija Združene levice in Sloge v volilni enoti Celje ne bo nastopila na letošnji predčasnih volitvah 3. junija.

Janko Veber, predsednik stranke Sloga. Foto: STA

@dvk_rs je prejela sklep Ustavnega sodišča s katerim je senat US sklenil, da se Ustavna pritožba zoper sodbo VS RS št. Uv 5/2018 z dne 5.5.2018, ki jo je vložila politična stranka ZDRUŽENA LEVICA - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA, ne sprejme. — DVK (@dvk_rs) May 14, 2018

Kangler in Primc še čakata na odločitev

Foto: Združena desnica Težave s spolnimi kvotami so imeli tudi v Združeni desnici. V volilnih enotah Novo mesto in Kranj so kandidatni listi Kangler & Primc - Združena desnica zavrnili, ker je bilo na njej premalo ženskih kandidatk. Na listi sta bili ob šestih moških kandidatih le dve kandidatki.

V Združeni desnici so sicer prepričani, da so spolnim kvotam zadostili, saj sta njihovi kandidatki v tej enoti kandidirali v po dveh volilnih okrajih, zato so napovedali tudi pritožbo na ustavno sodišče.

Spolna kvota je določena v zakonu o volitvah v DZ, kjer je zapisano, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.