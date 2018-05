Primc ne bo mogel kandidirati, vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Združene desnice

Kot je navedeno v sodbi vrhovnega sodišča, pritožba ni utemeljena, saj je volilna komisija določbo glede spolnih kvot uporabila skladno z zakonsko razlago in prakso.

V Novem mestu so listo Kangler & Primc - Združena desnica namreč zavrnili, ker sta bili na njej ob šestih kandidatih dve kandidatki. V koaliciji so sicer prepričani, da so spolnim kvotam zadostili, saj sta njihovi kandidatki v tej enoti kandidirali v po dveh volilnih okrajih.

Spolna kvota je določena v zakonu o volitvah v DZ, kjer je zapisano, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.

Aleš Primc napovedal iskanje pravice na ustavnem sodišču

Predsednik stranke Glas za otroke in družine - ta sestavlja koalicijo Združena desnica - Aleš Primc, ki je bil med kandidati v novomeški volilni enoti, je za STA napovedal, da bodo pravico iskali tudi na ustavnem sodišču. Na odločitev vrhovnega sodišča se bo odzval v sredo ob 10.30 pred vrhovnim sodiščem, kamor bodo takrat vložili tudi pritožbo na enako odločitev o zavrnitvi njihove kandidatne liste v kranjski volilni enoti.

Primc: Maščevanje, ker smo tri leta opozarjali na zlorabe

"Žalostna sodba vrhovnega sodišča. Brez enega vsebinskega argumenta. Zavrnjen niti en naš argument. Samo sklicevanje na dosedanje njihove zlorabe. Maščevanje, ker smo tri leta pod njihovimi okni opozarjali na zlorabe, ki jih zavestno izvajajo," je Primc po današnji objavi sodbe zapisal na Twitterju.

Vrhovno sodišče: Sporna lista bi morala vsebovati več kandidatk

V sodbi vrhovnega sodišča so med drugim navedli, da je zakonska določba po njihovem mnenju vsebinsko jasna in je drugače tudi ni mogoče razlagati, zato bi za izpolnitev zakonskih zahtev sporna lista morala vsebovati več kandidatk ženskega spola. Prav tako po pisanju sodišča nimajo zakonske podlage pritožbena stališča, da je treba za določitev deleža posameznega spola upoštevati zastopanost posameznega spola na podlagi kandidiranja v volilnih okrajih, ne na ravni volilne enote.

Vrhovno sodišče ni ugodilo niti pritožnikovi oceni, da je volilna komisija kršila pravila postopka, ker pritožnika pred izdajo odločbe ni pozvala, naj navedeno pomanjkljivost odpravi. Zakonska določba, ki volilno komisijo zavezuje, da predlagatelja obvesti o pomanjkljivostih liste kandidatov, se namreč nanaša le na formalne pomanjkljivosti v listi, ne pa tudi na vsebinske nepravilnosti kot v tem primeru, so med drugim še navedli na vrhovnem sodišču.

Enaka odločitev sprejeta tudi v primeru Združene levice in Sloge

Vrhovno sodišče je enako odločitev, s katero je potrdilo zavrnitev kandidatne liste na volilni komisiji, sprejelo tudi v primeru Združene levice in Sloge, ki tako zaradi premajhnega števila moških na skupni kandidatni listi ne bosta mogli nastopiti v celjski volilni enoti. Predstavniki Združene levice in Sloge so se na ustavno sodišče že obrnili. Na ustavnem sodišču so za STA potrdili prejem pritožbe posameznega kandidata s te liste in pojasnili, da v takih primerih reagirajo hitro.