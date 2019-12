Zračni posnetki opustošenja, ki vas bodo pustili brez besed #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sirske in ruske sile so pretekli konec tedna izvedle silovite letalske napade na mesti Al Bara in Balyun v provinci Idlib. Umrlo je najmanj 20 oseb, med njimi tudi otroci.