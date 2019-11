Eksplozija bombe na severu Sirije: najmanj 15 mrtvih

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je med žrtvami devet civilistov.

Zaenkrat še ni jasno, kdo naj bi bil odgovoren za napad z avtomobilom. Območje nadzira uporniška skupina al Bab, ki jo podpira Turčija. Nadzor nad mestom je prevzela spomladi 2017, ko so iz območja pregnali džihadiste Islamske države (IS).

Džihadisti IS so sicer izgubili nadzor nad območji, ki so jih obvladovali, a so še vedno dejavni in še vedno izvajajo napade, še navaja dpa.