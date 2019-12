Bojevanje v Siriji zahtevalo skoraj 70 žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva dni silovitega bojevanja med režimskimi silami in oboroženimi skupinami v zadnji opozicijski trdnjavi v Siriji, regiji Idlib, so terjali skoraj 70 smrtnih žrtev na obeh straneh, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Spopadi so najhujši od začetka enostranske razglasitve premirja sirske vlade s podporo Rusije.