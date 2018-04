Znova več deset tisoč Madžarov na ulicah proti Orbanu #foto

Na ulicah madžarske prestolnice se je v soboto zvečer znova zbralo več deset tisoč protestnikov proti ponovno izvoljenemu premierju Viktorju Orbanu. Množica se je sprehodila čez mesto do trga, kjer so govorniki zahtevali predvsem neodvisne in nestrankarske medije.

Orban se je po poročanju BBC že na prve demonstracije, ki so bile 14. aprila, odzval z besedami: "Mi smo zmagali in to je to." Foto: Reuters

To so bile že druge sobotne demonstracije proti Orbanu, ki si je na volitvah 8. aprila priboril nov mandat na čelu madžarske vlade.

Protestniki so vzklikali gesla v podporo demokraciji, govorniki pa so pozivali k nadaljevanju protestov, če bo Orban nadaljeval svoje načrte za utišanje neodvisnih medijev in civilne družbe. Foto: Reuters

Protestniki, mnogi odeti v evropske zastave, so tudi vzklikali gesla, kot je "mi smo večina". Volitve 8. aprila so sicer pokazale precej drugačen rezultat - Orbanova stranka Fuidesz je namreč prejela kar 49,9 odstotka vseh glasov in si s tem v parlamentu zagotovila celo dvotretjinsko večino - 134 od 199 sedežev, s čimer bo lahko tudi spreminjala ustavo.

Deja-vu: second major anti-Orbán demo in Budapest since his election win, numbers look down on last Sat but still big, this one protesting the "disinformation" state media pic.twitter.com/xShNQA28gM — Peter Murphy (@MurphyPeterN) April 21, 2018

Orban nadaljuje protimigrantsko politiko

Orban je že nakazal, da si bo prizadeval predvsem za nadaljevanje protimigrantske politike, pa tudi za sprejetje t. i. zakonskega svežnja "za ustavitev Sorosa", s čimer naj bi ustavili financiranje številnih nevladnih organizacij, ki jih podpira madžarsko-ameriški filantrop George Soros.

Omenjeni sveženj predvideva kazensko obdavčitev prispevkov iz tujine za organizacije, ki pomagajo migrantom. Tem organizacijam bi tudi prepovedali dostop do obmejnih območij.

Orban namreč meni, da je za vse težave, ki jih je imela Madžarska z migrantskim valom v letih 2015 in 2016, kriv Soros, ki naj ni načrtno financira "islamizacijo" Evrope, medtem ko je Madžarska glavni branik proti temu.

Protestniki, mnogi odeti v evropske zastave, so tudi vzklikali gesla, kot je "mi smo večina". Foto: Reuters

Nadzor nad javnimi mediji in vzpostavitev zasebnih

Poleg tega je Orbanova vlada že dokaj uspešno utišala neodvisne medije v državi. Vse od prihoda na oblast leta 2010 je uspešno prevzel nadzor nad javnimi mediji, ki so po mnenju kritikov postali "vladna trobila", vzpostavil pa je tudi več zasebnih medijev, ki so pravzaprav v lasti podpornikov Fidesza in izrazito naklonjeni vladi.

Na drugi strani je tudi nekaj opozicijskih medijev, ki pa so izrazito protivladno usmerjeni. Na polarizacijo medijev, ki je močno vplivala na volitve, so opozorili tudi mednarodni opazovalci na volitvah iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Govorniki na protestu Orbana obtožujejo, da je "ukradel volitve", da je skorumpiran in da zlorablja svojo moč. Protestniki zahtevajo ponovno štetje glasovnic z volitev v začetku aprila. Foto: Reuters