Množične demonstracije v Budimpešti: "Orban ni moj premier" #foto

Šest dni po tem, ko je na parlamentarnih volitvah na Madžarskem slavila stranka Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, se je na mirnih demonstracijah v središču Budimpešte zbrala množica Orbanovih nasprotnikov. BBC ocenjuje, da jih je bilo okoli sto tisoč, protestirali pa so zaradi "nepravičnega volilnega sistema".

Govorniki na protestu so Orbana obtožili, da je "ukradel volitve", da je skorumpiran in da zlorablja svojo moč. Protestniki so zahtevali ponovno štetje glasovnic z volitev, ki so bile prejšnjo nedeljo, novo volilno zakonodajo in neodvisne javne medije, pa tudi boljše sodelovanje med strankami v opoziciji.

Organizatorji protestov so po množični sobotni udeležbi napovedali, da bodo prihodnji konec tedna sledili novi protesti. Orban se je medtem po poročanju BBC na demonstracije odzval z besedami: "Mi smo zmagali in to je to."