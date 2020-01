Znanstveniki s pomočjo sončne svetlobe razgradili plastiko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znanstveniki iz Singapurja so razvili okolju prijazno metodo, ki s pomočjo umetne sončne svetlobe transformira plastiko v kemikalije za proizvodnjo elektrike. To bi lahko pomagalo v prizadevanjih držav po svetu za zmanjšanje odpadne plastike, vendar znanstveniki priznavajo, da je do tam še dolga pot.

Raziskovalci s Tehniške univerze Nanyang so decembra sporočili, da so s pomočjo katalizatorja, ki ne škodi okolju in ne stane veliko, pretvorili plastiko v mravljično kislino, ki se lahko uporablja v elektrarnah za proizvodnjo elektrike, poroča STA.

V laboratorijskih eksperimentih so zmešali plastiko in kemikalije in tako dobili raztopino, ki jo lahko razgradi umetna sončna svetloba. Plastika se je razgradila v šestih dneh, znanstveniki pa upajo, da bo možno postopek v bodoče izvesti tudi pod dejansko sončno svetlobo.

Upajo na povsem ogljično nevtralno razgradnjo

"Sposobni smo spremeniti plastiko v koristne kemikalije," je dejal Soo Han Sen, vodja dveletnega projekta s fakultete za fiziko in matematiko z omenjene univerze. Ker so v običajnih postopkih recikliranja plastike za topitev potrebna okolju škodljiva fosilna goriva, upa, da bodo prišli do povsem ogljično nevtralnega postopka razgradnje.

Vendar pa je znanstvenikom za zdaj uspelo v mravljično kislino pretvoriti le zelo majhno količino plastike, zato Soo priznava, da bo potrebno še veliko dela, da bodo postopek lahko ponovili v večjem obsegu, za kar bo potrebno več raziskovalcev in finančnih sredstev. Poleg tega so v poskusih uporabili le čisto plastiko, ne pa odpadne.

Preberite tudi: