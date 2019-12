Lestvica boja proti podnebnim spremembam: Slovenija malce slabša, na dnu ZDA

Slovenija je na lestvici indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam (CCPI) za leto 2020 zasedla 44. mesto, kar je eno mesto nižje kot pred letom dni. Najvišje, a šele na četrto mesto, so v nevladnih organizacijah postavili Švedsko, na drugi strani pa so na dnu Savdska Arabija in ZDA.

Na lestvici indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam (Climate Change Performance Index - CCPI) so države razvrščene po 14 kazalnikih v štirih kategorijah: izpusti toplogrednih plinov, obnovljivi viri energije, raba energije in podnebna politika. Indeks zajema 57 ocenjenih držav in EU kot celoto.

"Še naprej se nobena država ne odreže dovolj dobro v vseh kategorijah indeksa, da bi si v celoti zaslužila zelo visoko oceno," so zapisali raziskovalci iz nevladnega sektorja. Zato so prva tri mesta tudi letos pustili prazna.

ZDA povsem na dnu

Foto: Reuters Švedski z oceno 75,77 sledita Danska in Maroko. Medtem pa so na najnižjih petih mestih Iran (57), Južna Koreja (58), Tajvan (59), Savdska Arabija (60) in ZDA (61) - zadnje so zbrale le 18,6 točke, so v sporočilu za javnost zapisali avtorji lestvice - Germanwatch, Newclimate Institute ter Climate Action Network. Kot so dodali, so se ZDA prvič od začetka lestvice leta 2006 znašle povsem na dnu.

Slovenija se je na 44. mesto uvrstila z oceno 41,91. Nad njo sta Češka in Argentina, pod njo pa Ciper in Alžirija. Najnižjo oceno je država dobila na področju obnovljivih virov (ocena 25,64 točke oziroma 46. mesto) ter podnebne politike (36,63 točke oziroma 45. mesto). Malo bolje se je odrezala pri rabi energije (51,06 točke oziroma 42. mesto) in izpustih toplogrednih plinov (48,11 točke oziroma 40. mesto).

Iz Slovenije so pri sestavljanju lestvice sodelovali predstavniki nevladnih okoljskih organizacij Focus in Umanotera.

Nobena država v skladu s pariškim sporazumom

Nobena od ocenjenih držav sicer še ni na poti, ki bi bila skladna s cilji pariškega sporazuma, poudarjajo avtorji CCPI. EU kot celota se je uvrstila na 22. mesto, Nemčija je mesto pod njo. Osem od evropskih držav je uvrščenih med države z visokimi ocenami, osem z nizkimi (med njimi je tudi Slovenija) in dve z zelo nizkimi.