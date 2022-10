Znano je, kdo bo novi britanski premier

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Penny Mordaunt je tik pred iztekom roka, do katerega bi morala posredovati zbrane podpise poslancev, izstopila iz tekme za novega vodjo britanskih konservativcev in premierja ter podprla protikandidata Rishija Sunaka . Ta naj bi tako še danes postal novi predsednik britanske vlade.

Ob 14. uri po londonskem času se je iztekel rok, do katerega bi morala kandidata predložiti najmanj sto podpisov poslancev konservativne stranke. Že dopoldne je imel nekdanji finančni minister Sunak podporo več kot polovice poslancev, njegova protikandidatka pa je do zadnjega zatrjevala, da ostaja v igri.

42-letni Sunak je tako ostal edini kandidat za nasledstvo Liz Truss. Po pričakovanjih naj bi premierski položaj prevzel še danes.

Rishi Sunak se je z Liz Truss že poleti potegoval za nasledstvo Borisa Johnsona, užival je precej podpore med poslanci, a je članstvo nato izvolilo nekdanjo zunanjo ministrico. Sunak je med kampanjo opozarjal na nevarnost zniževanja davkov, kar je bila osrednja točka programa njegove protikandidatke.

Trussova je odstopila v četrtek

Liz Truss je namreč v četrtek sporočila, da odstopa s premierskega položaja. V izjavi za javnost v Londonu je povedala, da ne more izpolniti danih obljub. Še v sredo je premierka v parlamentu zatrdila, da ostaja na položaju. "Sem borka in se ne predam," je dejala manj kot 24 ur pred odstopom. Na račun njenega hitrega odstopa, na čelu vlade je bila le 45 dni, se po družbenih omrežjih širijo šale.

Britanski tabloid The Daily Star je svoje bralce spraševal, kdo bo zdržal dlje – britanska premierka ali glava solate. Tekmovanje so od 14. oktobra v živo in neprekinjeno prenašali na YouTubu, ob njenem današnjem odstopu pa ugotovili, kdo je zmagovalec. Solata je tako postala karikatura krhanja ere zdaj že nekdanje premierke Liz Truss.

Trussova je britanska premierka z najkrajšim mandatom

Trussova je vodenje britanske vlade prevzela v začetku septembra, ko je na položaju zamenjala Borisa Johnsona. Na položaju je bila le 45 dni, kar pomeni, da je bila britanski predsednik oziroma predsednica vlade z najkrajšim stažem do zdaj, piše BBC. Kraljica Elizabeta II. jo je na položaj imenovala dva dneva pred svojo smrtjo 8. septembra.

Dejala je, da je položaj prevzela v obdobju velike gospodarske in mednarodne nestabilnosti. "Priznam, da v danih razmerah ne morem izpolniti mandata, za katerega sem bila izvoljena v konservativni stranki," je dejala.

Njene težave so se začele sredi septembra po objavi načrta za znižanje davkov, ki je sprožil pretres na finančnih trgih in upadanje vrednosti funta. Prejšnji petek je premierka odstavila finančnega ministra Kwasija Kwartenga ter na njegov položaj imenovala Jeremyja Hunta. Ta je v ponedeljek sporočil, da se vlada odpoveduje načrtovanim ukrepom.