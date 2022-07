Odstopila dva ključna ministra Johnsonove vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljudje pričakujejo, da bo vlada delovala kompetentno in resno, je v odstopni izjavi zapisal Sunak.

Foto: Reuters

Britanski minister za finance Rishi Sunak in minister za zdravstvo Sajid Javid sta danes zvečer presenetljivo ponudila svoj odstop, s čimer sta izrazila nezadovoljstvo in naveličanost zaradi škandalov, ki nenehno pretresajo vlado premierja Borisa Johnsona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Javnost upravičeno pričakuje, da bo vlada delovala kompetentno in resno," je 42-letni britanski finančni minister Rishi Sunak zapisal v odstopni izjavi, objavljeni na družbenem omrežju Twitter.

Nekaj minut pred tem je svoj odstop napovedal tudi 52-letni minister za zdravje Sajid Javid, ki je dejal, da je izgubil zaupanje v premierja Johnsona. "Jasno mi je, da se razmere pod vašim vodstvom ne bodo spremenile," je Javid zapisal v odstopni izjavi, ki jo je prav tako objavil na Twitterju.

Odstopi se vrstijo po škandalu Pincherja

Do odstopov je prišlo po novem škandalu v vladi Borisa Johnsona, ko je odstopil Chris Pincher, ki je bil po funkciji odgovoren za parlamentarno disciplino konservativnih poslancev. Pincherja je namreč več moških obtožilo spolnega nasilja oziroma neprimernih dotikov. Prejšnji teden je priznal, da je v zasebnem klubu "preveč pil" in "osramotil sebe in druge". Prisiljen je bil odstopiti s položaja, vendar je ostal poslanec.

Odziv Downing Streeta na novo afero je bil deležen številnih kritik. Sprva so sporočili, da Johnson ni vedel za obtožbe proti Pincherju, ko ga je februarja lani imenoval na položaj, toda nadaljnja razkritja so pokazala, da je zanje vedel že leta 2019, ko je bil zunanji minister. V torek je nato Johnson dejal, da je bilo Pincherjevo imenovanje "napaka" in se opravičil.

Prejšnji mesec Johnson le s težavo prestal glasovanje o nezaupnici

Zadnji škandal je bil za oba ministra, ki sta danes odstopila, očitno kaplja čez rob. Boris Johnson je sicer že prejšnji mesec le s težavo preživel glasovanje o nezaupnici s strani njegovih torijskih poslancev, saj jih je več kot 40 odstotkov glasovalo proti njemu.