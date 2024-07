Zgodovinski poraz za britanske konservativce

Izhodna anketa je pokazala, da bodo na britanskih parlamentarnih volitvah laburisti osvojili 410 sedežev v 650-članskem parlamentu in s tem končali 14-letno konservativno vlado.

Velika Britanija je pripravljena na spremembo, je danes dejal vodja laburistov Keir Starmer. "Sprememba se začenja tu, ker je to vaša demokracija, vaša skupnost in vaša prihodnost. Vi ste glasovali, zdaj je čas, da mi začnemo delo," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Starmer, ki naj bi še danes postal novi britanski premier.

Sunak: Sprejemam odgovornost za poraz

Sunakova stranka naj bi dobila le 131 sedežev, kar je najmanj v povojni zgodovini. Volivci so konservativce kaznovali zaradi krize življenjskih stroškov, več let nestabilnosti in notranjih spopadov, zaradi katerih je imela stranka od leta 2016 pet različnih premierjev.

Vodja britanskih konservativcev, dosedanji premier Rishi Sunak je zgodaj davi priznal poraz svoje stranke na četrtkovih parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji. "Laburistična stranka je na teh volitvah zmagala, odločitev Britancev je jasna, sam pa sprejemam odgovornost za poraz," je dejal odhajajoči premier, ki bo že danes položaj predal vodji laburistov Keirju Starmerju.

Sunak je bil sicer znova izvoljen v parlament v okrožju Richmond na severu Anglije. Njegova stranka je glede na izide vzporednih volitev utrpela hud poraz. V 650-članskem parlamentu se jim obeta le 131 sedežev, laburisti naj bi jih zasedli 410.

Med tistimi konservativci, ki jih v parlamentu, ne bo več, sta tudi dosedanji obrambni minister Grant Shapps in Penny Mordaunt, ki je bila v preteklosti kandidatka za vodjo stranke.

Na tretjem mestu so liberalni demokrati

Štetje glasov še poteka, laburisti pa naj bi imeli že najmanj 326 sedežev, kolikor je potrebnih za absolutno večino.

Na tretjem mestu so liberalni demokrati z 61 poslanci, kar bi bil zanje izjemen uspeh. V zadnjem mandatu so ob izteku zasedali 15 sedežev.

Desna populistična Reform UK naj bi osvojila 13 sedežev, kar je prav tako več od pričakovanj. V parlament je bil po poročanju agencij v svojem osmem poskusu izvoljen tudi njihov vodja, sicer glavni pobudnik brexita, Nigel Farage.

Škotska nacionalna stranka, ki je bila doslej tretja največja sila v parlamentu z več kot 40 poslanci, pa naj bi jih ohranila le še 10.

Britanci člane parlamenta volijo po večinskem sistemu, za osvojitev večine v parlamentu je potrebna zmaga v 326 okrožjih.