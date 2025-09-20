Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da se bo prihodnji teden ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Dodal je, da bodo med drugim govorili tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino in sankcijah proti Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ponoči so ruske sile proti ukrajinskim regijam izstrelile okoli 580 dronov in 40 raket. Ukrajina pa je z droni napadla rafineriji nafte v ruskih regijah Saratov in Samara, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je sporočil, da se bo prihodnji teden srečal z ameriškim predsednikom Trumpom. "Pričakujemo sankcije, če ne bo srečanja med voditelji, ali na primer prekinitve ognja. (...) Pripravljeni smo na srečanje s Putinom. O tem sem že govoril. Tako dvostransko kot tristransko. On ni pripravljen," je Zelenski še dejal v izjavi, ki jo je objavil njegov urad.

Prizadevanja ZDA za končanje vojne so v zadnjih tednih zastala, Rusija pa še naprej izvaja obsežne napade na cilje v Ukrajini.

Trump je sicer Moskvi že zagrozil s sankcijami, če ruski predsednik Vladimir Putin ne bo sklenil kompromisa. Teh do zdaj še ni sprejel, čeprav Rusija stopnjuje napade na Ukrajino.

V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

Ruske sile so danes ponoči izvedla nove obsežne napade na Ukrajino, v katerih so bile ubite tri osebe, več deset ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočil Zelenski. Dodal je, da je Rusija proti več ukrajinskim regijam izstrelila okoli 580 dronov in 40 raket.

"Sovražnik je napadel našo infrastrukturo, stanovanjska območja in civilna podjetja. (...) Trenutno vemo za več deset ranjenih in žal tudi za tri smrtne žrtve," je na omrežju X zapisal Zelenski. Opozoril je, da tovrstni napadi niso vojaška nujnost, temveč namerna strategija Rusije, da ustrahuje civiliste in uniči infrastrukturo.

"Zato je potreben močan mednarodni odziv. Ukrajina je dokazala, da lahko brani sebe in Evropo, vendar moramo za zanesljiv ščit delovati skupaj: okrepiti zračno obrambo, povečati dobavo orožja in razširiti sankcije proti ruski vojaški industriji in sektorjem, ki jo financirajo," je še dodal.

Ukrajina vrača udarec

Ponoči so ukrajinske sile z brezpilotnimi letalniki napadle rafineriji nafte v ruskih regijah Saratov in Samara, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Videoposnetki, ki so jih prebivalci objavili na družbenih omrežjih, kažejo, kako je dron strmoglavil v rafinerijo in povzročil veliko eksplozijo.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči odbila ukrajinske napade v regijah Volgograd in Rostov, medtem ko je bila ena oseba ranjena v regiji Saratov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot navajajo, je ruska obramba sestrelila 149 ukrajinskih dronov.