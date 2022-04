Zelenski: V tem mestu so razmere še veliko slabše kot v Buči #vŽivo

44. dan vojne iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na pomemben železniški nadvoz. Po uničenju tega je blokirana pot za evakuacijo civilistov iz vzhodne Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so razmere v mestu Borodjanka pri Kijevu še veliko slabše kot v Buči.Trenutno so tam pod ruševinami našli 26 trupel. Danes v Kijev potujeta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Dnevni pregled dogodkov



1.07 Zelenski: Razmere v Borodjanki so veliko slabše kot v Buči

00.50 Ukrajina: Rusi so zadeli pomemben železniški nadvoz in blokirali evakuacijsko pot

00.30 Von der Leynova in Borrell danes v Kijev k Zelenskemu

26 bodies were found today under the rubble of only two buildings in Borodyanka, Kyiv region, General prosecutor of Ukraine said. Many more are believed to be there. Russian soldiers destroyed the buildings and shot at rescuers. People were left to die slowly.



📷 Nick Tymchenko pic.twitter.com/a1dw7jrpjq — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) April 7, 2022

1.07 Zelenski: Razmere v Borodjanki so veliko slabše kot v Buči

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so razmere v Borodjanki pri Kijevu veliko slabše kot v Buči.

Ukrajinska državna tožilka Irina Venediktova je povedala, da so pod dvema porušenima stavbama v Borodjanki, približno 23 kilometrov zahodno od Buče, našli 26 trupel, poroča Reuters.

"Borodjanka je najslabša po uničenosti in negotovosti glede števila žrtev," je še dejala in dodala, da bo število žrtev v Borodjanki večje kot kjer koli drugje.

Foto: Reuters 00.50 Ukrajina: Rusi so zadeli pomemben železniški nadvoz in blokirali evakuacijsko pot

Sergej Gaidai, vodja lokalnih oblasti v ukrajinski regiji Lugansk, je dejal, da so ruske sile zadele železniški nadvoz v bližini Barvinkovega in blokirale pot za evakuacijo civilistov iz vzhodne Ukrajine.

"Sovražnik je v zraku zadel nadvoz v bližini postaje Barvinkova. Približno 500 civilistov iz Luganska, ki se poskušajo evakuirati, je zdaj obtičalo na železniški postaji," je zapisal Gadai.

Gadai je dejal, da je proga "edini železniški izhod pod ukrajinskim nadzorom iz Slovjanska, Kramatoska in Limana".

"To je način življenja več deset tisoč naših državljanov," je zapisal in dodal, da so bili trije evakuacijski vlaki začasno blokirani v Slavjansku v Kramatorsku, ki se nahaja v regiji Doneck.

00.30 Von der Leynova in Borrell danes v Kijev k Zelenskemu

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se bosta danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Z obiskom bosta Ukrajini prenesla sporočilo popolne solidarnosti EU. Države članice naj bi medtem ravno danes potrdile tudi peti sveženj sankcij proti Rusiji.

Na srečanju v Kijevu bodo razpravljali tudi o podpori, ki jo EU zagotavlja Ukrajini, tudi v luči donatorske konference, ki bo v soboto potekala v poljski prestolnici Varšavi. Te se bosta predvidoma udeležila tudi Ursula von der Leyen in Borrell.

"Ukrajinskemu ljudstvu in njegovemu pogumnemu boju za naše skupne vrednote želim poslati zelo močno sporočilo o neomajni podpori," je novinarjem v četrtek povedala Ursula von der Leyen. Dodala je, da si Ukrajinci zaslužijo solidarnost EU.

Predsednica Evropske komisije in Borrell bosta tako sledila premierjem Slovenije, Poljske in Češke, ki so v Kijev odpotovali sredi marca. Minuli konec tedna pa je Ukrajino kot prva predstavnica EU od začetka ruske invazije obiskala tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Danes naj bi sicer države članice potrdile peti sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Ukrepi po neuradnih informacijah vključujejo prepoved uvoza ruskega premoga v unijo ter prepoved transakcij na štiri ruske banke, med njimi VTB.