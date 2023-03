Že tretje iztirjenje vlaka podjetja Norfolk Southern

Podjetje je sporočilo, da je na poti iz Atlante v Mississippi iztiril vlak s približno 30 praznimi vagoni. "Ni poročil o poškodovanih in o izpustu nevarnih snovi. Tesno sodelujemo z lokalnimi uradniki," je sporočilo podjetje.

To je bilo že tretje iztirjenje vlaka istega podjetja v zadnjem času. Pred dnevi je iztiril vlak podjetja v Springfieldu v državi Ohio, v začetku leta pa je prav tako v Ohiu pri East Palestine iztiril vlak, ki je prevažal strupene snovi. Te so morali sežgati, prebivalce kraja East Palestine pa za nekaj časa evakuirati.

Iztirjenje je bilo politično zelo odmevno, saj so ga republikanci izkoristili za politični napad na predsednika ZDA Joeja Bidna, ker je obiskal Kijev v Ukrajini in si zato ni ogledal posledic nesreče v Ohiu.

Nacionalni odbor za varnost v prometu je ta teden sporočil, da je sprožil preiskavo podjetja, in navedel, da je samo od leta 2021 sodeloval v preiskavah petih prometnih incidentov podjetja Norfolk Southern.

Medtem je v sredo v Zahodni Virginiji iztiril vlak podjetja CSX Transportation, pri čemer so bili trije ljudje poškodovani, dizelsko gorivo pa se je izlilo v bližnjo reko. Omenjeno podjetje je doživelo odmevno iztirjenje leta 2017 v Pensilvaniji, ko se je po eksploziji v okolje izlilo več ton strupenih snovi.

Alan Shaw se je v senatu opravičil za nesrečo v East Palestine in obljubil več milijonov dolarjev za odpravo posledic iztirjenja 38 vagonov, od tega 11 z nevarnimi snovmi. Ni pa podprl predlagane zakonodaje za zaostritev varnostnih pravil.

Podjetje je napovedalo več prostovoljnih varnostnih izboljšav, senatorji pa so napovedali nadaljevanje preiskav o iztirjenju, odzivu Bidnove vlade in varnostnih praksah podjetja.

V pripravi je zakonodaja, ki jo sestavljajo senatorji obeh strank. "Lobisti železniških podjetij so se leta borili proti vsem prizadevanjem za okrepitev pravil, ki bi povečala varnost naših vlakov in železniških prog. Zdaj ceno plačujejo prebivalci Ohia," je dejal demokrat iz Ohia Sherrod Brown.

Po podatkih Zvezne uprave za železniški promet je iztirjenje vlakov vse redkejše, vendar jih je bilo lani še vedno več kot tisoč.

Pošiljke nevarnih snovi predstavljajo do osem odstotkov od približno 30 milijonov, ki jih železnice vsako leto prepeljejo po ZDA. Vendar pa železnice pogosto mešajo pošiljke in imajo lahko na skoraj vsakem vlaku en ali dva vagona nevarnih snovi.

Združenje ameriških železnic navaja, da 99,9 odstotka pošiljk nevarnih snovi varno prispe na cilj, železnice pa na splošno veljajo za najvarnejšo možnost prevoza nevarnih kemikalij po kopnem.

Senatorji v novem zakonu med drugim predlagajo namestitev več detektorjev za pogostejše preverjanje temperature kolesnih ležajev, boljše obveščanje o nevarnih snoveh, ki se prevažajo, in boljše usposabljanje reševalcev, ki se odzivajo na takšne nesreče. Predlog podpira tudi republikanski senator iz Ohia J.D. Vance.

Predlog predvideva tudi, da sta v vlakovnih posadkah še naprej najmanj dve osebi. Sindikati trdijo, da so železnice bolj tvegane zaradi zmanjševanja števila delovnih mest v industriji v zadnjih šestih letih. Ukinili so skoraj tretjino vseh delovnih mest na železnici, vlakovne posadke pa se soočajo z utrujenostjo, saj so v pripravljenosti noč in dan.