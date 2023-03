Vlak se je iztiril na železniškem prehodu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med prečkanjem skozi železniški prehod se je poškodoval vagon in povzročil iztirjenje vagona s cisterno, ki je bil priklopljen nanj. K sreči ni prišlo do razlitja vsebine in poškodb ljudi.