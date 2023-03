Grčija: Objavljen pogovor med šefom železniške postaje in strojevodjo #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eno najhujših železniških nesreč v Grčiji, ki je po zadnjih podatkih zahtevala najmanj 43 življenj, je povzročila tragična človeška napaka, je dejal grški premier Kyriakos Mitsotakis. Umora je bil obtožen šef lokalne železniške postaje, grški minister za promet je odstopil, na atenskih ulicah pa so izbruhnili nasilni protesti. Poročajo o več požarih, gmotni škodi, policija pa je morala v akciji uporabiti solzivec. Vmes sta že bila objavljena tako posnetek nesreče kot posnetek pogovora med šefom postaje in strojevodjo.

Po tragični nesreči, ki se je zgodila v torek malo pred polnočjo, reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih. Potniški vlak, na katerem je bilo okoli 350 ljudi, je na poti iz mesta Larissa trčil v tovorni vlak, ko je ta izstopal iz predora.

Še vedno ni jasno, zakaj sta se vlaka znašla na istem tiru. Medtem ko vodja postaje, ki skrbi za signalizacijo, krivdo zanika in za nesrečo krivi morebitno tehnično okvaro, grški premier Kyriakos Mitsotakis po ogledu kraja nesreče pravi, da vse kaže na tragično človeško napako. "Pravosodje bo opravilo svoje delo," je dejal v televizijskem nagovoru. "Ljudje bodo odgovarjali in država bo na strani ljudi," je dodal premier.

Objavljen je bil posnetek pogovora med šefom postaje in strojevodjo

Objavljen je bil tudi zvočni posnetek pogovora med šefom postaje in strojevodjo tik pred trkom obeh vlakov.

Voznik: Larisa, ali poslušaš?

Šef postaje: Poslušam. Pri številki 47 pojdi mimo rdečega izvoznega semaforja do novega vstopnega semaforja Poros.

Voznik: Basil, ali naj grem?

Šef postaje: Pojdi, pojdi.

Voznik: Sem šel.

Vodja postaje: Srečno.

Voznik: Naj grem nazaj?

Šef postaje: Ne, ne, ker prihaja vlak 1564.

Voznik: Končano, v redu, bom pustil diagonalno, tako, kot je.

Odstopil je minister, izbruhnili so protesti

Po nesreči je odstopil minister za promet Kostas Karamanlis. "Ko se zgodi nekaj tako tragičnega, je nemogoče nadaljevati in se pretvarjati, da se ni nič zgodilo," je dejal ob napovedi svojega odhoda.

Poleg tega so sinoči v grški prestolnici Atene izbruhnili nasilni protesti. Grki so jezni na vlado, ki je privatizirala Hellenic Train, ta trenutno upravlja ves potniški in tovorni promet na državnih železnicah. Po mestu poročajo o več požarih, nastala je gmotna škoda, policija pa je morala v akciji uporabiti solzivec.