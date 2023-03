Po grozljivi nesreči odstopil minister, Pirc Musarjeva izrekla sožalje #video #foto

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Vlaka sta čelno trčila v torek pozno zvečer, ko je potniški vlak s približno 350 potniki peljal iz Aten proti Solunu, tovorni pa v nasprotni smeri. Po trčenju se je več vagonov iztirilo, v prvih dveh vagonih potniškega vlaka pa je izbruhnil požar. Preživeli so za grške medije povedali, da je potem zavladala panika, ljudje pa so razbijali okna, da bi se rešili.

Na prizorišče so napotili približno 150 gasilcev in 40 reševalnih vozil. Pri odstranjevanju razbitin in obračanju prevrnjenih vagonov uporabljajo težko mehanizacijo, kot so žerjavi, sodelujejo pa tudi reševalni psi.

V nesreči je umrlo najmanj 36 ljudi, med njimi strojevodji obeh vlakov. Večino žrtev je bilo mogoče identificirati le z analizo DNK. Poškodovanih je 85 potnikov, od tega jih je šest v kritičnem stanju. Pričakujejo, da bo število žrtev, med katerimi po dosedanjih podatkih ni tujih državljanov, še naraslo.

Preživeli potnik: Bilo je grozljivih deset sekund

Pretreseni potniki, ki so nesrečo preživeli, opisujejo dogajanje ob trčenju. "Slišali smo velik pok," je za tiskovno agencijo Reuters povedal Stergios Minenis. "Bilo je grozljivih deset sekund. Preobračali smo se v vagonu, dokler nismo obtičali na boku," je dodal. Opisal je še, da je nato zavladala panika, med prevračanjem vagona pa je izbruhnil požar. Sam se je iz vlaka rešil tako, da je iz vagona skočil okoli dva metra globoko.

Foto: Reuters



"Ljudje so začeli razbijati okna, da bi prišli iz vagonov, kričali so. Bila je popolna panika," je eden od potnikov povedal za televizijo Skai. Drugi mladenič je za lokalni novičarski portal ThessToday dejal, da je "še vedno v šoku". "Slišali smo potnike, ki so kričali na pomoč," je dodal.

Vlak je bil poln študentov, ki so potovali med Atenami in Solunom. Po besedah župana mesta Tempe Jorgosa Manolisa so se vračali na univerzo po podaljšanem koncu tedna zaradi državnega praznika v Grčiji. Predstojnik bolnišnice v Larisi Apostolos Komnos je dejal, da med smrtnimi žrtvami prevladujejo mladi, stari okoli 20 let.

Prizadevanja za rešitev tistih, ki so še ujeti v razbitinah vlaka, se sicer nadaljujejo, pri čemer se reševalci osredotočajo na močno poškodovane prve tri vagone potniškega vlaka. "V svojem življenju nisem še nikoli videl česa takega. Tragično je. Še po petih urah smo našli nova trupla," je dejal eden od reševalcev.

Večino potnikov jim je uspelo spraviti na varno. Tiste, ki niso bili poškodovani ali so utrpeli le lažje poškodbe, so v 150 kilometrov oddaljeni Solun prepeljali z avtobusi.

Vzrok nesreče še ni znan, aretirali postajnega načelnika, minister odstopil

Vzrok nesreče še ni znan. Številni od železniške družbe zahtevajo pojasnila, zakaj sta se na odseku, kjer sicer potekata dva tira, znašla dva vlaka na istem tiru. Kot je povedal tiskovni predstavnik vlade Janis Ojkonomu, sta vlaka iz neznanega razloga vozila po istem tiru več kilometrov.

Po poročanju grških medijev elektronski nadzorni sistem na nedavno obnovljeni progi že od leta 2000 ni deloval, zato so bili za pravilno usmerjanje vlakov odgovorni posamezni postajni načelniki. Preiskovalci domnevajo, da so potniški vlak s postaje Larisa usmerili na napačen tir, na katerem je že bil tovorni vlak. Foto: Reuters

Po nesreči so danes aretirali postajnega načelnika v Larisi. Po navedbah policije 59-letniku očitajo umor in hude telesne poškodbe iz malomarnosti. Postajni načelnik, ki je odgovoren za signalizacijo, zanika, da bi karkoli naredil narobe, in za nesrečo krivi morebitno tehnično napako.

Iz Aten so sporočili, da je grški minister za promet Kostas Karamanlis odstopil. Kot je dejal ob tem, je sedanja vlada grške železnice prevzela v stanju, neprimernem za 21. stoletja, od takrat pa storila vse, da bi jih izboljšala.



"Žal pa ta prizadevanja niso bila dovolj, da bi preprečili takšno nesrečo. To je zelo težko za vse nas in zame osebno," je povedal in poudaril, da je nujno, da lahko državljani zaupajo sistemu. Družinam žrtev je vnovič izrekel sožalje.

Iz sveta izrazi sožalja ob železniški nesreči v Grčiji

Iz sveta medtem prihajajo izrazi sožalja ob nesreči. Sožalje svojcem žrtev je med drugim izrazil politični vrh Evropske unije, pa tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

I have received the news of the railroad accident in Greece🇬🇷 with deep sorrow. My heart goes to the people of Greece. To those injured, I wish a full recovery. To the families of the tragically deceased, I offer my sincere condolences.@PresidencyGR — Nataša Pirc Musar (@nmusar) March 1, 2023

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila pretresenost zaradi hude železniške nesreče. "Vsa Evropa žaluje z vami," je Grkom sporočila von der Leynova na družbenem omrežju Twitter. Dodala je, da je v mislih s prebivalci Grčije, poškodovanim pa je zaželela hitro okrevanje. V grščini je dodala, da EU stoji ob strani Grčiji.

Tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je izrazila globoko žalost. Žrtvam, njihovim družinam in prijateljem je v tvitu izrazila sožalje ter se zahvalila reševalcem in zdravstvenemu osebju.

"Danes zjutraj sem v mislih z grškim prebivalstvom," pa je tvitnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Zapisal je še, da ga je novica iz Grčije pretresla.

Sožalje je žrtvam in prijateljem žrtev nesreče na Twitterju izrazilo tudi slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Ob tem so poškodovanim zaželeli hitro okrevanje. "Naše misli so z Grki," so še zapisali.