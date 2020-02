Po izpeljanem brexitu: na otoku proslavljanje, v Bruslju pospravili britansko zastavo #video

Združeno kraljestvo je opolnoči tri leta in pol po referendumu o brexitu vendarle zapustilo Evropsko unijo, v kateri je bila članica 47 let. Otok zdaj ni več članica povezave, ampak tretja država. V Londonu so se od povezave poslovili z zabavo. Premier Boris Johnson je ob tem napovedal poenotenje države in začetek prijateljskega sodelovanja z EU.

Otok je v petek ob 23. uri po lokalnem času (opolnoči po srednjeevropskem) po treh preložitvah izstopa, ki je bil sprva predviden 29. marca 2019, EU zapustil s sporazumom o brexitu. Sporazum pokriva pravice državljanov, finančno poravnavo in vprašanje meje na irskem otoku. Opredeljuje tudi prehodno obdobje, ki bo trajalo do konca leta 2020 in ga je mogoče podaljšati za največ dve leti, poroča STA.

Uro pred izstopom je Johnson nagovoril sodržavljane

Vsaj do konca leta se za državljane in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva ne bo skoraj nič spremenilo, saj bo Združeno kraljestvo do tedaj ostalo v notranjem trgu in carinski uniji. London in Bruselj bosta morala do konca prehodnega obdobja doseči dogovor o prihodnjih odnosih, pri čemer jih čakajo težka pogajanja. Na Otoku so odhod zaznamovali s posebno sejo vlade v mestu Sunderland na severovzhodu Anglije. Premier Boris Johnson pa je priredil tudi sprejem za člane vlade in javne uslužbence.

"Delo moje vlade in mene je, da državo poenotimo in jo popeljemo naprej," je povedal Johnson. Brexit je po njegovih besedah priložnost za "nacionalno obnovo in spremembo" ter za to, da Združeno kraljestvo postane pravičnejši prostor. Napovedal je vlaganja v javne storitve, infrastrukturo in nove tehnologije po državi.

"Želimo, da bi bil to začetek novega obdobja prijateljskega sodelovanja med EU in energično Britanijo," je še dejal. "Britanijo, ki je obenem velika evropska sila in resnično globalna v našem obsegu in ambicijah," je poudaril Johnson.

Nekateri veseli, drugi žalostni

Med Britanci je bilo sicer v petek, zadnji dan, ko je bila Velika Britanija v povezavi, zaznati tako veselje kot žalost. Nasprotniki brexita so v Dovru ob Rokavskem prelivu izobesili velik napis Še vedno ljubimo EU. Evroskeptiki so v središču Londona čez dan pripravili piknik, zvečer pa je eden najglasnejših zagovornikov brexita Nigel Farage organiziral še veliko zabavo ob izstopu, na katero je prišlo več sto ljudi, piše STA.

Rajanje zagovornikov brexita je pospremilo tudi odštevanje sekund do uradnega izstopa iz Evropske unije.

Zgodovinskemu trenutku se je pridružil tudi skladatelj Edward Gregson, ki je ob brexitu napisal kompozicijo z naslovom Notes Between Friends. Gregson je leta 1973 ob vstopu Velike Britanije v EU že napisal skladbo Fanfare for Europe.

O novi skladbi je nekdanji dolgoletni predstojnik Royal Northern College of Music v Manchestru po pisanju BBC dejal, da vključuje tako evropske kot britanske razsežnosti. Skladbo so simbolično predvajali v petek, ob koncu večernega programa BBC Radia 4 in v prehodu na današnji dan.

V Bruslju sneli britanske zastave

V Bruslju so zvečer zgolj sneli britanske zastave z drogov pred institucijami Unije. Eno od teh bodo shranili v muzej Hiše evropske zgodovine. Že dopoldne so se predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in predsednik Evropskega sveta Charles Michel od Otoka poslovili z izjavo o prihodnosti Evrope po brexitu.

Tako so v Bruslju pospravili britansko zastavo.

Evropa se bo po slovesu Združenega kraljestva zbudila v novo jutro, države članice EU pa bodo še naprej gradile skupno prihodnost, so zapisali. Ob tem so posvarili Otok, da po izstopu ne bo obdržal vseh prednosti članstva, navaja STA.