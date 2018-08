ZDA z novimi carinami na kitajski uvoz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se nadaljuje. ZDA danes uvajajo 25-odstotne carine še za 16 milijard dolarjev kitajskega uvoza, tudi polprevodnike oziroma čipe. Vlada Donalda Trumpa je že julija začela pobirati 25-odstotne carine na 34 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske. Ta odgovarja z enakovrednimi carinami na ameriški uvoz.

Julija so ZDA na seznam izdelkov iz Kitajske s 25-odstotnimi carinami uvrstile 818 izdelkov, od danes pa jih je na njem dodatnih 279. Številni ameriški proizvajalci po poročanju tujih agencij carinam nasprotujejo, saj so prepričani, da bodo škodile predvsem njim samim in ne bodo z ničimer preprečile problematičnih trgovinskih praks Kitajske.

Nekaj izdelkov s seznama že umaknili

Ameriške oblasti so s seznama za carine po pritožbah umaknile nekaj izdelkov, med drugim plavajoče doke, zabojnike in orodja za obdelavo lesa. Niso pa uslišale želja proizvajalcev čipov, ki so bili v opozarjanju na nesmiselnost ukrepa najglasnejši.

Kitajska medtem uvaja carine na ameriški uvoz v vrednosti 16 milijard dolarjev. Carine bodo med drugim veljale za ameriški premog, bencin, avtomobile, motocikle in medicinsko opremo.

Predstavniki ZDA in Kitajske so sicer v sredo začeli nove pogovore, na katerih skušajo zgladiti trgovinska nesoglasja. Vlagatelji večjih premikov ne pričakujejo, upajo pa vsaj na malenkostno izboljšanje odnosov.

Trump Kitajski poleg do zdaj uvedenih carin grozi še s carinami na več sto milijard dolarjev uvoza zaradi oviranja dostopa do kitajskega trga, kraje intelektualne lastnine in subvencij.