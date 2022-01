V ZDA v enem dnevu odpovedali več kot 2.700 poletov, Francija rahlja ukrepe

Zaradi odrejenih karanten in obilnega sneženja so v ZDA v soboto morali odpovedati več kot 2.700 poletov.

V ZDA se še naprej spopadajo z motnjami v letalskem prometu, ki so deloma posledica pandemije covid-19, deloma pa tudi slabega vremena, ki je zajelo dele države. V soboto so odpovedali več kot 2.700 poletov, kar je več kot polovica od skupno skoraj 4.700, kolikor so jih odpovedali po vsem svetu, izhaja iz podatkov na spletni strani FlightAware.

Letalske družbe po vsem svetu se spopadajo s težavami z osebjem zaradi odrejenih karanten v povezavi z okužbami z novim koronavirusom. V ZDA obenem težave v letalskem prometu povzroča še vreme – osrednji del ZDA je namreč zajelo močno sneženje.

Zardi sneženja odpovedanih več kot tisoč poletov

Najhuje prizadeta ameriška letalska družba je bila SkyWest, ki je morala v soboto odpovedati 23 odstotkov predvidenih poletov. Izmed letališč sta jo najslabše odnesli letališči O'Hare in Midway v Chicagu, s katerih poročajo o več kot tisoč odpovedih. Prav to območje je še posebej prizadeto zaradi sneženja.

Od 24. decembra so v ZDA odpovedali skupno že več kot 12 tisoč poletov, podatke na spletni strani navaja britanski BBC.

Danes, ko se bodo številni po božičnih in novoletnih praznikih vračali domov, je glede na napoved snega in močnega vetra pričakovati nove motnje. Glede na spletno stran FlightAware je v ZDA že odpovedanih najmanj 1.500 poletov, podatke še povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Francija rahlja pravila glede karantene

Tudi Francija bo s ponedeljkom v prizadevanjih za omilitev učinka na družbo in gospodarstvo zrahljala pravila glede karantene. Polno cepljeni proti covid-19, ki bodo na testiranju na novi koronavirus pozitivni, se bodo morali izolirati le za sedem dni ne glede na različico, s katero bodo okuženi.

Karanteno bodo obenem v primeru negativnega bodisi antigenskega bodisi PCR-testa lahko prekinili že po petih dneh. Za v celoti cepljene po tesnem stiku z okuženim karantene sploh ne bo, je v intervjuju za časnik Le Journal du Dimanche napovedal zdravstveni minister Olivier Veran.

Za tiste okužene, ki niso cepljeni ali pa še niso prejeli vseh potrebnih odmerkov, še naprej velja pravilo desetdnevne karantene, ki jo je mogoče z negativnim testom končati po sedmih dneh. Tesni stiki okuženih, ki prav tako niso cepljeni, morajo v karanteno za sedem dni, za njeno končanje pa je potreben negativen test na okužbo.

Kot pojasnjujejo na francoskem ministrstvu za zdravje, sprememba odgovarja na potrebe, ki jih prinaša izjemno hitro širjenje koronavirusne različice omikron. Omogočila naj bi ravnotežje med koristmi in tveganji, namenjeno zlasti zagotovitvi nadzora nad virusom in hkratni ohranitvi družbeno-gospodarskega življenja.

V državi je za izpolnjevanje pogoja celovite cepljenosti sedem mesecev po prvotnih dveh odmerkih potreben tudi poživitveni. Ta rok bodo s 15. februarjem skrajšali na štiri mesece, je še napovedal Veran.

Nekaj ukrepov bodo zaostrili

Že v ponedeljek pa v državi začenjajo veljati tudi nekatere zaostritve ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Po novem bo maska na več javnih mestih, vključno z javnim prevozom, obvezna za vse, starejše od šest let. Do zdaj je to pravilo veljalo za starejše od 11 let.

Poleg tega bo na vlakih za tri tedne prepovedano streči hrano in pijačo. Že od petka pa je po novem na prostem znova obvezna maska.