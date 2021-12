Zdravniki zaskrbljeni: zaradi omikrona polne pediatrične bolnišnice

Ameriški pediatri so zaskrbljeni. Zaradi nove različice omikron se je ta mesec število hospitaliziranih otrok na pediatričnih klinikah v New Yorku povečalo za petkrat.

"Število okužb pri otrocih se je med božičnimi prazniki povečalo, po novoletnem koncu tedna pa bodo številke še večje," je povedal Stanley Spinner, glavni zdravnik in podpredsednik pediatrične klinike v Houstonu. Ta mesec se je število otrok na pediatričnih klinikah v New Yorku povečalo za petkrat, po vsej državi pa so se pediatrične hospitalizacije v zadnjem tednu v povprečju povečale za 35 odstotkov.

"Mislim, da bomo zdaj imeli več okužb otrok, kot smo jih imeli kadarkoli prej," je za CNN povedal Stanley Spinner, glavni zdravnik in podpredsednik teksaške pediatrične klinike v Houstonu. Porast številk so povzročili predvsem prazniki.

Po vsej državi se pediatri pripravljajo na naporen januar. "Skoraj tako, kot da vidiš vlak, ki prihaja po tirih, in samo upaš, da se ne bo iztiril," je dejala Claudia Hoyen, direktorica nadzora pediatričnih okužb bolnišnice v Clevelandu.

Otroci so lahka tarča za različico omikron

Z različico delta se je okužilo več otrok kot s prejšnjimi različicami, z omikronom pa se jih bo še več, je povedal Spinner in dodal, da je skrb vzbujajoče, da je po bolnišnicah večje število hospitaliziranih otrok kot odraslih. "Skrbi nas zlasti za tiste, ki se ne morejo cepiti, torej za mlajše od pet let, za tiste, ki niso v celoti cepljeni, in tiste, ki sploh niso cepljeni in so starejši od pet let."

Čeprav Spinner vidi malo dokazov, da različica omikron povzroča hujše bolezni pri otrocih kot prejšnje različice, prav tako ne vidi dokazov, da je blažja.

Kot je še povedal, so v bolnišnicah v glavnem otroci, ki so bolni in imajo težave z dihali. "Potrebujejo kisik. Potrebujejo drugo pomoč. Večina bolnih otrok je necepljena ali ne polno cepljena," je dejal in dodal še: "Lahko vam povem, da so bili skoraj vsi hospitalizirani otroci necepljeni ali niso bili cepljeni v celoti, torej so prejeli le en odmerek."

"Pazite na socialno distanco svojih otrok. Če so v zaprtem prostoru z drugimi, nepovezanimi ljudmi, naj nosijo maske," pred prazničnimi druženji svetujejo ameriški pediatri. Foto: Reuters

Otroci so lahka tarča za različico omikron, je dejal Juan Salazar, glavni zdravnik v otroškem medicinskem centru v Hartfordu. V večjem delu ZDA narašča število primerov gripe in covid-19. Tudi po Salazarjevih besedah ​​se okužijo predvsem mlajši otroci, ki še ne morejo biti cepljeni, ali starejši otroci, ki še niso bili v celoti cepljeni ali sploh niso bili cepljeni.

"Družine so utrujene. Ljudje so naveličani izolacij in strogih ukrepov. Mnogi jih ne upoštevajo več in zato se virus tako množično širi. Otroci pa so, ker niso cepljeni, med najbolj ogroženimi," je še pojasnil.

Lažje okužbe pri nekaterih otrocih, vendar ne pri vseh

Zdi se, da so otroci v New Jerseyju večinoma le blago bolni, je dejala Jennifer Owensby z oddelka za pediatrično oskrbo na medicinski fakulteti Rutgers Robert Wood Johnson. "Vsekakor opažamo povečanje števila otrok, pozitivnih na koronavirus, vendar ni nujno, da se pri njih pojavljajo simptomi covid-19," je dejala Owensby.

"Otroci prihajajo na druga zdravljenja, ob pregledu pa ugotovimo, da so pozitivni." Število primerov covid-19 med otroki spet raste, prejšnji teden je bilo več kot 164 tisoč novih primerov, poročajo pediatri.

V Washingtonu so pri otrocih zabeležili 50 odstotkov pozitivnih testov

Tudi v otroški nacionalni bolnišnici v Washingtonu je več otrok s simptomi covid-19. "Pravkar smo opazili osupljivo povečanje pozitivnih testov," je povedala Roberta DeBiasi, direktorica otroške nacionalne bolnišnice v Washingtonu. "Imeli smo skoraj 50 odstotkov pozitivnih testov, kar je veliko več kot v prejšnjih valovih, ko smo zabeležili največ 17 odstotkov okužb. Ti testi vključujejo otroke, ki prihajajo s simptomi ali brez njih," je dejala. Več je tudi sprejemov v bolnišnico, dnevno sprejmejo tudi po 30 otrok.

V New Yorku je državna komisarka za zdravje Mary Bassett povedala, da se je število sprejemov v pediatrične bolnišnice zaradi covid-19 od 11. decembra povečalo za skoraj petkrat. V tednu, ki se je končal 11. decembra, je bilo v newyorške bolnišnice sprejetih 22 otrok, prejšnji teden pa je bilo do 23. decembra sprejetih 109 otrok.

Prizadeti so otroci vseh starosti

Prizadeti so otroci vseh starosti, od dojenčkov do najstnikov. "Vidimo skoraj vsako starostno skupino. Sprejemamo tako dojenčke kot tudi starejše najstnike," je dejala Jennifer Owensby.

"Grozljivo je, da ti otroci pred okužbo niso imeli pridruženih bolezni. Bili so popolnoma zdravi otroci, potem pa so se pri njih pojavila srčna popuščanja." Do zdaj so zabeležili 5.973 takšnih primerov, 52 otrok pa je zaradi tega umrlo.

"Pojavijo se simptomi, kot so izcedek iz nosu, rahel kašelj, povišana telesna temperatura, izčrpanost, nezmožnost igranja," je dodala Owensbyjeva.

"Pazite torej na socialno distanco svojih otrok," je svetovala. Če so v zaprtem prostoru z drugimi, nepovezanimi ljudmi, naj nosijo maske. "Maske otrokom ne škodijo," je dodala in pozvala, da bi bilo dobro, če je le mogoče, da se cepi celotna družina." Cepljeni starši, bratje in sestre lahko zaščitijo mlajše, necepljene otroke.