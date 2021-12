Francija: starši nad oblast s tožbo, ker so otroka cepili z napačnim cepivom

Francoska regionalna zdravstvena služba ARS je sporočila, da so 22. decembra v cepilnem centru v Avranchesu v Normandiji deklici pomotoma dali odmerek cepiva podjetja Moderna. "Oče je zaradi tega vložil pritožbo," je povedal državni tožilec Cyril Lacombe.

Direktorica bolnišnice Avranches Joanny Allombert je dejala, da so deklico pomotoma posadili v napačno čakalno vrsto. "Deklico so prosili, naj se usede na napačno mesto, ker v pravilni vrsti ni bilo več prostora," je povedala Allombert za enega od francoskih medijev.

Zdravstveno stanje deklice je dobro

"Zdravstveni delavci v centru so napako takoj ugotovili, pristojna zdravnica pa se je posvetovala z družino," so sporočili z ARS in poudarili, da je zdravstveno stanje deklice dobro. Zdravnik je staršem razložil, kako prepoznati morebitne znake vnetja srca.

Francija in številne druge države zaradi povečanega tveganja za vnetje srčne mišice ne dovolijo, da bi otroci prejeli cepivo podjetja Moderna. Redek stranski učinek so odkrili pri mladostnikih in mladih odraslih, zlasti moških, zaradi česar so uradniki za otroke, stare od pet do 12 let, predvideli uporabo cepiva podjetij Pfizer/BioNTech.

V Sloveniji s cepivom Moderne domnevno cepili šest otrok

Moderna, ki je pri Evropski agenciji za zdravila zaprosila za odobritev svojega cepiva za otroke, je oktobra sporočila, da so klinična preizkušanja pokazala pozitivne rezultate.

Tudi v Sloveniji je za otroke v starostni skupini od pet do 11 let registrirano le cepivo podjetja Pfizer/BioNTech. Po podatkih NIJZ so s cepivom Moderne med junijem in novembrom letos domnevno cepili šest otrok. Pretekli teden so z NIJZ sporočili, da niso pristojni za preverjanje vnesenih podatkov, vendar bodo poskušali ugotoviti, ali je šlo v teh primerih za morebitne administrativne napake ali so se cepljenja res zgodila.