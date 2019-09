ZDA uvedle sankcije proti iranskemu vesoljskemu programu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so v torek uvedle sankcije proti iranskemu vesoljskemu programu, ki pomenijo, da bodo vsi državljani in prebivalci ZDA kazensko odgovorni, če bodo sodelovali pri iranskem vesoljskem programu. Sankcije veljajo za tri ustanove: Iransko vesoljsko agencijo (ISA), Iranski center za vesoljske raziskave (ISRC) ter Inštitut za astronavtiko (ARI). Kot so ob tem pojasnili v Washingtonu, Teheran uporablja civilno agencijo in dva raziskovalna centra tudi za razvoj vojaškega raketnega programa.

Tuja podjetja, vlade in mednarodne vesoljske organizacije lahko doleti kazen, če bodo sodelovale z iranskimi vesoljskimi ustanovami. ZDA bodo tudi zamrznile vso morebitno premoženje iranskih vesoljskih ustanov v ZDA, ki pa ga glede na trenutno raven odnosov med obema država najbrž ni, navaja Deutsche Welle.

Nekatere vesoljske tehnologije takšne kot pri balističnih raketah

Nekatere vesoljske tehnologije, ki jih je razvil Teheran, so "praktično identične" tistim, ki se uporabljajo za balistične rakete. Prav tako vesoljski program Iranu omogoča, da pridobiva izkušnje s tehnologijami, ki so potrebne za razvoj medcelinskih raket, so še utemeljili v Washingtonu.

"ZDA ne bodo dovolile Iranu, da uporablja svoj vesoljski program kot pretvezo za razvoj svojega balističnega raketnega programa," je ob tem dejal ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Dodal je, da je "ta ukrep opozorilo mednarodni znanstveni skupnosti, da lahko sodelovanje z iranskim vesoljskim programom pripomore k temu, da Teheran razvije vojaški jedrski program".

Iranski raketni program je bil v ospredju svetovne javnosti minuli teden, zaradi novice o eksploziji pred izstrelitvijo komunikacijskega satelita. Iran je eksplozijo sprva zanikal, nato pa skušal zmanjšati njen pomen. Predsednik ZDA je minuli petek na Twitterju objavil fotografijo, na kateri je videti izstrelitveno rampo po eksploziji.

ZDA so lani enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015 in ponovno uvedle sankcije proti Iranu, med drugim so prepovedale izvoz nafte.

Iran bi se vrnil k jedrskemu sporazumu v zameno za 15 milijard dolarjev kredita

Teheran bo ponovno začel spoštovati obveze iz jedrskega sporazuma, če bo do konca leta prejel 15 milijard dolarjev kredita za prodajo nafte, je dejal namestnik iranskega zunanjega ministra Abas Aragči. Podobno predpostavlja tudi osnutek francoskega načrta za rešitev jedrskega sporazuma iz leta 2015.

Francija je Iranu predlagala kreditno linijo okoli 15 milijard dolarjev do konca leta, če bo Teheran ponovno začel spoštovati vse obveze iz mednarodnega jedrskega sporazuma. "Naša vrnitev k popolni implementaciji jedrskega sporazuma je vezana na prejetje 15 milijard dolarjev v roku štirih mesecev, drugače bomo še naprej odstopali od sporazuma," je po poročanju Fars dejal Aragči.

Ali je predlog, ki ga ponuja Pariz, izvedljiv, pa je v veliki meri odvisno tudi od Washingtona, ki ga lahko še blokira.

"Ali mora Evropa kupiti nafto od Irana ali pa Iranu zagotoviti ekvivalent od prodaje nafte v kreditni liniji, ki jo jamčimo s prihodki od prodaje iranske nafte, kar nekako pomeni predprodajo nafte," je dodal Aragči.

Prodaja iranske nafte resno upadla po odstopu ZDA od jedrskega sporazuma

Prodaja iranske nafte je resno upadla, odkar so ZDA lani odstopile od jedrskega sporazuma in ponovno uvedle sankcije proti Teheranu. Aragči je sicer opozoril, da še vedno obstaja več nesoglasij glede prihodnjih pogovorov med Iranom in drugimi podpisnicami sporazuma.

V prihodnjih dneh se sicer obeta stopnjevanje iranskega odstopa od jedrskega sporazuma. Teheran je od jedrskega dogovora začel postopoma odstopati maja letos. Med drugim je začel bogatiti uran nad dovoljeno mejo.

Iran je že večkrat napovedal, da bo ta mesec izvedel tretjo fazo odstopa od sporazuma, če preostalih pet podpisnic ne bo našlo načina, kako se upreti ameriškim sankcijam proti Teheranu. V okviru tretje faze bi Iran ponovno zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutonij. Uran pa bi lahko obogatil tudi do 20 odstotkov.