Iranski zunanji minister nepričakovano prispel na vrh G7

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je danes nepričakovano prispel na pogovore v francoski Biarritz, kjer poteka zasedanje voditeljev sedmih najrazvitejših držav sveta (G7), so potrdili v Elizejski palači, pa tudi v Teheranu.

Mohamed Džavad Zarif je prispel v Biarritz na povabilo francoskega zunanjega ministrstva, pogovori z ameriško delegacijo pa niso predvideni, je na Twitterju sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi.

Odnosi z Iranom med glavnimi temami zasedanja

Kot so sporočili iz Elizejske palače, se bo Zarif ob robu zasedanja G7 sestal s francoskim zunanjim ministrom Jean-Yvesom Le Drianom.

Vodja iranske diplomacije je v francosko letoviško mesto prispel, da bi nadaljevali pogovore glede zadnjih ukrepov med predsednikoma Irana in Francije, je še navedel Musavi, s čimer je namignil na prizadevanja za rešitev mednarodnega jedrskega sporazuma.

Odnosi z Iranom so bili sicer ena glavnih političnih tem na pogovorih voditeljev G7. Gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron, se je v prizadevanjih za omilitev napetosti s Teheranom v petek pred vrhom G7 v Parizu srečal z Zarifom, po telefonu pa se je pogovarjal tudi z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem.

Odnosi z Iranom precej napeti

Voditelji sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) priznavajo, da so odnosi po več incidentih s tankerji v Perzijskem zalivu precej napeti. Strinjali so se, da Macronu poverijo, naj govori s Teheranom in nanj naslovi skupno sporočilo.

Ponovno so zatrdili, da je njihov cilj "preprečiti Iranu, da pridobi jedrsko orožje". Obenem je potrebno umiriti razmere v regiji in najti pot za dialog. Da so se voditelji sedmerice strinjali o skupnem pristopu s ciljem omiliti napetosti v odnosih z Iranom, je za francosko televizijo LCI potrdil tudi francoski predsednik Macron. "Strinjali smo se glede tega, kar je naše skupno sporočilo Iranu," je dejal.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je novinarjem ob robu vrha dejal, da se o tem ni pogovarjal, s čimer je ovrgel Macronove besede o skupnem sporočilu G7 Teheranu. "Sami se bomo angažirali. Toda ne moremo preprečiti ljudem, da se pogovarjajo. Če se želijo pogovarjati, lahko to storijo," je dejal Trump.

Macron je sicer kasneje pojasnil svoje izjave rekoč, da "nima formalnega mandata G7" za pogovore z Iranom in da bo vsak "še naprej deloval v svoji vlogi", je pa pozdravil dejstvo, da članice G7 sledijo enakim ciljem. "G7 je neformalni klub, ne podeljujemo formalnih mandatov eni drugim," je še dodal.

Zaradi Irana slabi odnosi tudi med Francijo in ZDA

Francija je na čelu evropskih prizadevanj, da bi rešili mednarodni jedrski sporazum z Iranom, ki je po umiku ZDA oslabljen. O iranski krizi je Macron pred začetkom vrha govoril tudi s Trumpom.

Pariz si po poročanju prizadeva za "premor", v okviru katerega bi Teheranu dovolili izvoz določene količine nafte, Iran pa bi se v zameno zavezal k spoštovanju zavez iz jedrskega sporazuma.