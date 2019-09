Libanonski premier po obstreljevanju na meji na pomoč pozval ZDA in Francijo

Na jugu Libanona je danes prišlo do silovitega obstreljevanja med šiitsko milico Hezbolah in Izraelom. Libanonski premier Saad Hariri je po tem incidentu, ki naj bi bil za zdaj končan, pozval ZDA in Francijo, naj pomagata pomiriti situacijo. Mirovne sile ZN v Libanonu so se medtem odločile za prekinitev vseh aktivnosti.