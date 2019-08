ZDA potrdile napad na džihadiste v Siriji

Napad je bil uperjen proti voditeljem Al Kaide v Siriji severno od mesta Idlib, je pojasnilo ameriško zunanje ministrstvo. Gre za osebe, ki so "odgovorne za napade, ki ogrožajo ameriške državljane, naše partnerje in nedolžne civiliste", so zapisali v ameriškem osrednjem poveljstvu, niso pa pojasnili, kakšno orožje so uporabili.

Ni jasno ali je bil napad izveden iz zraka ali tal

Nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu je sporočila, da je bil napad uperjen v srečanje voditeljev več zavezniških skupin. V njem je umrlo 40 oseb. Tudi po navedbah monitorja ni jasno, ali je bil napad izveden iz zraka ali s tal.

Sile sirskega predsednika Bašarja al Asada so sicer prav danes enostransko prekinile zračne napade v pokrajini Idlib na severozahodu države. S prekinitvijo ognja naj bi stabilizirali razmere v Idlibu. Borce uporniških sil so pozvali, naj odložijo orožje.

Idlib je dolgo časa veljal za utrdbo opozicije Asadovemu režimu. Ta pa je po več mesecih intenzivnega bombardiranja v začetku avgusta sprožil še kopensko ofenzivo za dokončno osvojitev te pokrajine.