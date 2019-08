Sojenje domnevnim načrtovalcem napadov 11. septembra šele leta 2021

Proces proti Kalidu Šejku Mohamedu in preostali četverici - Validu bin Atašu, Ramziju Binalšibu, Ali Abd al Aziz Aliju in Mustafi Al Havsaviju - ki jim grozi smrtna kazen, se bo začelo 11. januarja 2021, je odločil vojaški sodnik polkovnik Shane Cohen v Guantanamu, je poročal New York Times.

Obtoženi zarote, napada, umora, ugrabitve in terorizma

Peterica je bila leta 2012 med drugim uradno obtožena zarote, napada na civiliste, umora, ugrabitve letala in terorizma. Mohamed velja za ključno osebo, saj naj bi bil glavni um za napadom.

V napadih 11. septembra 2001 so teroristi ugrabili štiri letala ter se z njimi zaleteli v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku ter v Pentagon v Washingtonu, eno letalo pa je, domnevno potem, ko so se potniki uprli teroristom, strmoglavilo v Pensilvaniji. Umrlo je skoraj 3.000 ljudi.

Mohameda so ujeli v Pakistanu leta 2003 ter ga nato več let zadrževali in mučili v tajnih zaporih obveščevalne agencije Cia v tujini. V Guantanamo so ga pripeljali leta 2006.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je sicer poskušal zapor v Guantanamu zapreti, a mu to ni uspelo. Njegov naslednik Donald Trump je na drugi strani napovedal, da ga bo napolnil s "slabimi fanti" in podpisal izvršilni ukaz, ki zagotavlja njegovo nadaljnje delovanje.