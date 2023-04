ZDA si prizadevajo za podaljšanje prekinitve ognja v Sudanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA si v pogovorih z generaloma, ki se bojujeta v Sudanu, prizadevajo za podaljšanje sicer krhke 72-urne prekinitve ognja, ki se izteče opolnoči, je sporočil zunanji minister Antony Blinken. Že danes sicer iz države poročajo o nadaljevanju spopadov in obstreljevanju. Tuje države pospešeno umikajo svoje državljane, bežijo tudi številni Sudanci.

"Imeli smo 72-urno prekinitev ognja, ki je tako kot večina prekinitev ognja nepopolna, a je vseeno zmanjšala nasilje. In to je očitno ustvarilo nekoliko boljše pogoje za ljudi v Sudanu," je dejal Blinken, ki pričakuje, da bo o položaju v Sudanu več lahko povedal že v prihodnjih urah. "Aktivno si prizadevamo za podaljšanje prekinitve ognja," je zatrdil.

V Sudanu so se sicer po začetni umiritvi še pred iztekom premirja nadaljevali spopadi med vojsko in paravojaško skupino RSF. Sudanska vojska je paravojaške skupine v prestolnici Kartum napadla iz zraka, spopadi pa so se razplamteli tudi v pokrajini Darfur.

Tuje države še naprej pospešeno umikajo svoje državljane

Tuje države so še naprej pospešeno umikale svoje državljane iz Sudana, Velika Britanija jih je od tam v zadnjem dnevu odpeljala skoraj 900. Kot je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Blinken, si ZDA prizadevajo za vzpostavitev bolj redne poti za odhode tujcev.

Iz države sicer bežijo tudi Sudanci. Egipt je danes sporočil, da je od izbruha spopadov sredi meseca mejo prečkalo najmanj 14 tisoč sudanskih beguncev. K njim se je zateklo tudi dva tisoč ljudi iz 50 drugih držav.

Poleg tega je doslej po podatkih Združenih narodov najmanj 20 tisoč Sudancev pobegnilo v Čad, štiri tisoč v Južni Sudan, 3.500 v Etiopijo in tri tisoč v Srednjeafriško republiko. ZN svarijo, da bi lahko v primeru nadaljevanja spopadov državo skupno zapustilo okrog 270 tisoč ljudi.