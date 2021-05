ZDA povečale pomoč tujini v cepivih za 20 milijonov odmerkov

Ameriški predsednik Joe Biden je naznanil, da bodo ZDA tujim državam do konca junija namenile še 20 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, in sicer poleg 60 milijonov, kolikor jih je bilo odobrenih že do zdaj. ZDA, kjer se pandemija covid-19 z uspešnim cepljenjem umirja, so do zdaj poslale 4,5 milijona odmerkov Kanadi in Mehiki.

Šlo je za cepiva britanskega proizvajalca AstraZeneca, ki se v ZDA ne uporablja. Tudi 60 milijonov odmerkov cepiva, ki so bili že odobreni za tujino in čakajo le še zeleno luč Uprave za hrano in zdravila (FDA), je od AstraZenece. Med zadnjim svežnjem 20 milijonov odmerkov pa bodo prvič do zdaj tudi cepiva Moderne, Pfizerja in Johnsona & Johnsona, ki so v uporabi v ZDA.

Biden: Želimo pomagati predvsem Indiji

Joe Biden je dejal, da bodo ZDA do konca junija spet vodilna država po izvozu cepiva v svet. Zatrdil je, da Washington tega ne bo izkoriščal za širjenje svojega vpliva. To naj bi bilo namenjeno predvsem Kitajski in Rusiji, za kateri je Biden dejal, da sta do zdaj v svet poslali 15 milijonov odmerkov svojih cepiv. Za zdaj ni znano, katere države bodo dobile ameriško cepivo, vendar pa je Biden že večkrat dejal, da želi pomagati predvsem Indiji, ki se spoprijema z veliko rastjo okužb in smrti zaradi novega koronavirusa.

V ZDA je najmanj en odmerek Pfizerja ali Moderne dobilo 157 milijonov ljudi, oba odmerka ali enega Johnsona & Johnsona pa jih je dobilo 123 milijonov. Biden želi do 4. julija cepiti 160 milijonov ljudi, cepljenje pa se je upočasnilo in ljudem zdaj ponujajo različne spodbude. ZDA so še vedno na svetovnem vrhu po številu okužb in smrti zaradi koronavirusa. Okužilo se je več kot 33 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 586 tisoč.

New York bo kmalu oživel

Vendar pa se pandemija zaradi cepljenja umirja in kmalu bo povsem oživelo tudi mesto New York, kjer se že spet polnijo javni kraji, kot je na primer Centralni park. Guverner države New York Andrew Cuomo je napovedal, da bo 7. novembra letos spet potekal newyorški maraton z za zdaj 33 tisoč udeleženci.

Dvorana Radio City Music Hall se bo junija odprla s polnimi zmogljivostmi, vendar le za cepljene osebe, potekal bo tudi filmski festival TriBeCa, NBA-moštvi Knicks in Nets bosta lahko na tekme za končnico spustili več navijačev, pri čemer bo večina sedežev rezerviranih za cepljene, Cuomo pa je naznanil, da cepljenim ni treba več nositi mask ali vzdrževati družbene distance. Maske bodo sicer ostale v domovih za ostarele in šolah.

New York je razvil posebno telefonsko aplikacijo New York State Excelsior Pass, s katero lahko oseba dokaže, da je bila cepljena. To lahko uporabljajo tisti, ki so dobili drugi odmerek cepiva Moderne ali Pfizerja pred 15 dnevi ali prvi in edini odmerek Johnsona & Johnsona v enakem času. S tem dokazilom lahko potem obiskujejo javne prostore in prireditve. Preverjanje je odvisno od lastnikov objektov.

V zadnjih sedmih dneh so v New Yorku potrdili le 12.500 novih okužb, kar je 78 odstotkov manj kot v zadnjem tednu marca. Po državi so povsem cepili 43 odstotkov od 20 milijonov prebivalcev.

V mestu New York so v ponedeljek ponovno zagnali podzemno železnico za 24 ur na dan. Do zdaj je bil promet čez noč prekinjen zaradi dezinfekcije vagonov in postaj. Mesto na podzemno železnico pošilja 250 dodatnih policistov, saj je začel naraščati nasilni kriminal. V zadnjem tednu so med drugim zaznali več napadov z noži.