Proticepilci nosijo maske, da se zaščitijo pred cepljenimi ljudmi

Čeprav ideja o strupu, ki ga širijo cepljene osebe, spada med spletne teorije zarote, imajo v ZDA že težave v resničnem življenju. Vse več je lokalov in trgovin, ki nočejo postreči oziroma poslovati z ljudmi, ki so se cepili. Foto: Reuters

Vse več tistih, ki verjamejo v proticepilske teorije zarote v ZDA, je začelo nositi obrazne maske in spoštovati medsebojno razdaljo. Razlog za to pa ni strah pred okužbo z novim koronavirusom, temveč strah pred strupi, ki naj bi jih širili cepljeni ljudje.

Tisti, ki so se cepili proti koronavirusu, oddajajo posebne proteine, ki napadajo necepljene osebe. Ti proteini pri necepljenih med drugim povzročajo neplodnost, notranje krvavitve, pri nosečih ženskah pa splave. To je le ena izmed teorij zarote o cepljenju proti novemu koronavirusu, ki v ZDA po poročanju ameriškega medija Vice spodbujajo anticepilce k temu, da nosijo obrazne maske in spoštujejo medsebojno razdaljo.

ZDA niso edina država, kjer vse več anticepilcev nosi maske. Podobno se dogaja tudi v Južni Ameriki, predvsem v Braziliji. Foto: Reuters

Začelo se je s socialnim distanciranjem …

"Oseb, ki so se cepile, se morate fizično izogibati za vedno," je svojim sledilcem sporočila ena izmed najvplivnejših ameriških anticepilcev Sherri Tenpenny. Tudi anticepilski vplivnež, newyorški pediater Larry Palevsky, prek svojih digitalnih kanalov ljudi opozarja, da "se od ljudi, ki so se prostovoljno pustili zastrupiti s cepivi, nekaj širi na necepljene posameznike". Palevsky svoje sledilce tudi poziva, naj od oblasti zahtevajo, da cepljene ljudi pošljejo v karanteno ali pa jih vsaj prisilijo, da v javnosti nosijo posebne oznake.

… nadaljuje se z maskami

Vse večje je tudi število anticepilcev, ki so začeli nositi obrazne maske, da se ne bi okužili s proteini zaradi stikov s cepljenimi ljudmi. Kanadska anticepilska zvezda Judy Mikovits, ki je nastopila tudi v spornem "dokumentarcu" Plandemic, polnem netočnih informacij o cepljenju, je začela nositi posebne obrazne maske. Pred tedni je razkrila, da je niso pustili na letalo, ker je nosila posebno koloidno srebrno masko. Z masko se je želela zaščititi pred cepljenimi posamezniki, ki bi potovali skupaj z njo.

Tudi v sosednji Avstriji vse več anticepilcev na protestih proti državnim ukrepom zaradi širjenja novega koronavirusa nosi masko.

Od spletne teorije do realnega življenja

Čeprav ideja o strupu, ki ga širijo cepljene osebe, spada med spletne teorije zarote, pa imajo v ZDA že težave v resničnem življenju. Tako je zasebna šola v Miamiju cepljenim učiteljem prepovedala interakcijo z necepljenimi študenti. Vse več je lokalov in trgovin, ki nočejo postreči oziroma poslovati z ljudmi, ki so se cepili. Kljub temu večina strokovnjakov za teorije zarot opozarja, da anticepilci ne bodo začeli množično nositi obraznih mask in se socialno distancirati. Zakaj le bi to storili, "če pred strupenimi proteini cepljenih oseb najbolje varuje čaj iz borovih iglic" (zadnja trditev ni resnična in je le primer ene izmed preštevilnih teorij zarote).