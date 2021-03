Tragikomična blamaža slavne nasprotnice ukrepov

Profil Naomi Wolf na družbenem omrežju Twitter, ki mu sledi več kot 108 tisoč uporabnikov, je v zadnjem letu uperjen predvsem proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, kot so nošenje mask in zapiranje nenujnih trgovin, ter proti cepljenju.

Naomi Wolf je bila pred desetimi leti eden glavnih obrazov gibanja Okupiraj Wall Street. Policija jo je takrat tudi pridržala. Foto: Guliver Image

Wolfovi kritiki očitajo, da s svojimi objavami nemalokrat zavaja, saj objavlja nepreverjene oziroma izmišljene podatke, ki pogosto krožijo tudi po skupnostih teoretikov zarot na drugih družbenih omrežjih, v prvi vrsti na Facebooku.

To je uspelo s praktičnim primerom pokazati Kenu Klippensteinu, novinarju medija The Intercept. Klippenstein je Naomi Wolf namreč pripravil do tega, da je na Twitterju delila fotografijo in izjavo zdravnika po imenu John Sims, ki je domnevno dejal: "Če je cepivo učinkovito, zakaj je treba ljudi siliti, naj se cepijo? Ljudje bi se morali odločati sami."

Zgornja izjava je seveda izmišljena, na fotografiji pa ni nihče drug kot svetovno znani igralec iz filmov za odrasle Johnny Sins. Ne le to, gre za posnetek zaslona iz enega od pornografskih filmov, v katerem je Sins nastopil v vlogi zdravnika.

Wolfova je tvit s citatom pornoigralca hitro izbrisala, toda internet ne pozablja. Posnetki zaslona objave že krožijo tako po Twitterju kot tudi po drugih družbenih omrežjih, eno od objav s sliko tvita pa je delil tudi Johnny Sins.

Ken got Naomi Wolf — who is an anti-vaxxer and has been spreading misinformation left and right — to post a fake quote from a fake doctor along with a photo of the adult film star Johnny Sins.



This is how top-notch her vetting of information is. https://t.co/MAmsKFAS0F