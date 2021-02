Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

24-letna hči ameriškega milijarderja Billa Gatesa je prek družbenih omrežij sporočila, da je prejela prvi domerek cepiva proti novemu koronavirusu. Ob tem se je pošalila in dejala, da ji cepivo "ni vsadilo njenega genialnega očeta v možgane." S tem se je ponorčevala in obregnila ob podpornike teorij zarot, ki Gatesu očitajo, da je pandemijo zakrivil kar sam, da bi lahko zaslužil s cepivi oziroma da bo s cepivom "čipiral" ljudi.

24-letna Jennifer Gates, ki je trenutno študentka drugega letnika medicine, je ob tem zapisala, da se počuti izjemno priveligirano, ker je prejela prvi odmerek cepiva, zato, kot je pojasnila, da nauči svoje celice vzpostaviti zaščitni imunski odziv na virus. "Kot študentka medicine in bodoča zdravnica sem hvaležna za to, da mi bo cepivo dalo zaščito in varnost pri nadaljnjem delu," je med drugim pod fotografijo sporočila svojim več kot 350 tisoč sledilcem na profilu družbenega omrežja Instagram.

Za razvoj cepiva namenila 125 milijonov dolarjev

Ob tem se je seveda pošalila in dejala, da ji cepivo v možgane ni implementiralo njenega očeta, sicer tudi soustanovitelja računalniškega podjetja Microsoft Billa Gatesa. S tem je ošvrknila vse podpornike teorije zarot, ki verjamejo in mu očitajo, da je pandemijo koronavirusa zakrivil kar sam zato, da bi zaslužil oziroma da bi s cepivi "čipiral" ljudi.

Te teorije najverjetneje izhajajo iz dejstev, da je Gates na možnost pandemije zaradi še neznane nalezljive bolezni opozarjal že pred leti, da so del njegovega naložbenega portfelja tudi delnice farmacevtskih podjetij (Pfizer in BioNTech, na primer) in da je največji zasebni donator Svetovni zdravstveni organizaciji.

Gates in njegova žena Melinda sta sicer razvoju cepiva proti novemu koronavirusu namenila 125 milijonov dolarjev (nekaj več kot 103 milijone evrov, op. p.). Pred časom so sicer po spletu krožile objave, da Gates svojim otrokom naj ne bi dovolil cepljenja proti koronavirusu, 24-letnica pa je s to objavo dokazala ravno nasprotno.