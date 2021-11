ZDA odpirajo meje za cepljene potnike iz tujine

Odprtja meja se veseli turistična industrija, prav tako potovalna in gostinska. Pandemija jih je namreč hudo prizadela in preživeli so le zaradi državne pomoči.

ZDA danes znova odpirajo meje za vse potnike iz tujine, ki so cepljeni proti bolezni covid-19. S tem se po letu in pol končuje prekinitev potovanj v ZDA iz večjega dela sveta, vključno z EU, Kitajsko in Indijo.

Ameriške oblasti bodo priznale cepljenje s cepivi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poleg cepiv Pfizerja, Moderne in Johnsona & Johnsona, ki jih uporabljajo v ZDA, so to še cepiva AstraZenece, Sinopharme, Sinovaca in Covishielda.

Mlajšim od 18 let se ni treba cepiti

Velja tudi več izjem, med drugim morajo mlajši od 18 let, ki se jim ni treba cepiti, predložiti negativni test na novi koronavirus, ki ni star več kot 24 ur, velja pa tudi hitri antigenski test. Negativni test bo obvezen tudi za odrasle cepljene potnike, a bo lahko star tri dni.

Pogoj testiranja velja tudi za Američane in stalne prebivalce ZDA. Otrokom, mlajšim od dveh let, se ne bo treba testirati, vstop pa bo dovoljen tudi za nekatere druge, ki niso cepljeni, če imajo posebno dovoljenje ameriških veleposlaništev.

Možnost vstopa tudi prebivalcem nizko precepljenih držav

Vstop bo dovoljen tudi potnikom iz držav, kjer je stopnja precepljenosti nizka, kar velja med drugim za Afriko.

Letalske družbe, ki so po septembrski najavi odprtja meja od 8. novembra naprej dobile povečano število rezervacij, bodo morale od potnikov pridobiti podatke, ki bodo skladni z zahtevami države, v katero potujejo.

Prepoved potovanj v veljavi od marca 2020

Prepoved potovanj je marca 2020 uvedel bivši predsednik Donald Trump, da upočasni širjenje pandemije. Najprej je prepoved stopila v veljavo za Kitajsko, od koder virus izvira, nato pa še za nekatere druge države, med drugim za celotno schengensko območje v EU.

Tudi prehodi kopenske meje s Kanado in Mehiko so bili skoraj v celoti prepovedani, kar se zdaj prav tako ukinja. Ameriški državljani in ljudje s stalnim bivališčem, dovoljenjem za delo v ZDA oziroma s posebnim dovoljenjem, so sicer lahko potovali tudi v času prepovedi.