V Italiji decembra predvideno cepljenje mlajših otrok proti covid-19

Italija namerava decembra začeti proti covid-19 cepiti tudi otroke, stare od pet do enajst let. "Upam, da bomo lahko začeli decembra, takoj ko bo Evropska agencija za zdravila izdala dovoljenje," je povedal minister za zdravje Roberto Speranza v pogovoru za današnjo izdajo časnika Corriere della Sera.

Pri tem upajo na pomoč otroških zdravnikov pri komunikaciji z družinami, je dejal v pogovoru. Italijanska vlada upa, da bodo cepili vsaj polovico od skupno 3,2 milijona otrok v starostni skupini od pet do enajst let v državi. "V starostni skupini od 12 do 19 let je cepljenih 70 odstotkov otrok, pri mlajših bi lahko dosegli 50 odstotkov," je dejal Speranza.

Tretji odmerek kmalu tudi za mlajše od 60 let?

Italija bo po napovedih tudi okrepila prizadevanja za tretji odmerek cepiva proti covid-19. Trenutno z njim cepijo starejše od 60 let, doslej ga je prejelo 2,4 milijona Italijanov. Prihodnji teden naj bi vlada odločila, ali bodo s tretjim odmerkom cepili tudi mlajše od 60 let.

Podsekretar z italijanskega zdravstvenega ministrstva Pierpaolo Sileri je izključil možnost, da bi cepljenje proti covid-19 v Italiji postalo obvezno za širšo javnost. Zaenkrat je obvezno za zaposlene v zdravstvu in domovih za starejše.

Od sredine oktobra velja v državi pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse zaposlene, tako v zasebnem kot javnem sektorju.