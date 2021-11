Na protestu v Trstu aretirali najmanj deset ljudi

Oblasti so zaman pozivale zbrane, naj nosijo zaščitne maske in ohranjajo medsebojno razdaljo.

Po navedbah policije se je na novem protestu, ki se že več tednov dogajajo v Trstu, zbralo več kot osem tisoč ljudi. Oblasti so zaman pozivale zbrane, naj nosijo zaščitne maske in ohranjajo medsebojno razdaljo.

Protesti tudi drugod po Italiji

Podobni protesti proti ukrepom vlade v zvezi z epidemijo covida-19 so potekali tudi v drugih italijanskih mestih. V središču Milana je shod potekal že 16. soboto zapored, kar je sprožilo pritožbe podjetnikov v središču mesta spričo izgub zaradi takšnih shodov, ki se jih udeleži več tisoč ljudi. Tudi milanski župan Giuseppe Sala je obsodil proteste.

Protestniki nasprotujejo t. i. zelenemu potnemu listu oziroma covidnemu potrdilu. Z njim v Italiji ljudje dokazujejo, da so bodisi cepljeni proti covidu-19 bodisi so to bolezen preboleli ali pa imajo negativen test na novi koronavirus. Od sredine oktobra je to potrdilo obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, kar je sprožilo val protestov po državi.