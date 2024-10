ZDA, Južna Koreja in Japonska so danes po telefonskem pogovoru zunanjih ministrov treh držav v skupni izjavi pozvale Severno Korejo, naj preneha s provokativnimi dejanji. Severna Koreja je namreč ponoči preizkusila eno svojih najmočnejših medcelinskih balističnih raket, kar je v posebni izjavi obsodila tudi EU.

Severno Korejo "odločno pozivamo, naj nemudoma preneha s serijo provokativnih in destabilizacijskih dejanj, ki ogrožajo mir in varnost na Korejskem polotoku in širše," so v skupni izjavi zapisali ameriški državni sekretar Antony Blinken, japonski zunanji minister Takeshi Iwaya in južnokorejski zunanji minister Cho Tae-yul.

Izjava sledi severnokorejskemu preizkusu medcelinske balistične rakete, ki je bil po navedbah voditelja države Kim Džong Una izveden "s ciljem krepitve odvračalne jedrske drže".

Borrell: To je kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta ZN

Izstrelitev rakete so danes v posebni izjavi obsodili tudi v uradu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.

"Ta nezakonita izstrelitev kaže, da namerava Severna Koreja še naprej razvijati sredstva za izstrelitev orožja za množično uničevanje. To je očitna kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta ZN," so zapisali.

Dodali so, da tudi napotitev vojaških enot v Rusijo in zagotavljanje orožja tej državi predstavlja kršitev Ustanovne listine ZN in temeljnih načel mednarodnega prava ter da Severna Koreja ne bo nikoli dobila priznanja statusa jedrske sile.

"Pomembno je, da vse države članice ZN [...] zagotovijo polno izvajanje sankcij ZN in pozovejo Severno Korejo, naj preneha z nezakonitimi dejanji, se vzdrži nadaljnjega stopnjevanja vojaških napetosti in se vrne k diplomaciji," so še zapisali v uradu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU, ki se bo v petek odpravil na štiridnevno pot v vzhodno Azijo, v okviru katere bo obiskal Japonsko in Južno Korejo.