Potem ko je v ponedeljek zvečer hribovito gozdno območje zahodno od Los Angelesa zajel silovit požar, se je do torka zvečer razširil na več kot 2.800 hektarjev površin. Več tisoč ljudi so evakuirali. Zaradi močnega vetra se je razširil tudi v Malibu na nepremičnine v eni od najbolj zaželenih sosesk v Kaliforniji.

Policisti so v ponedeljek zvečer, ko se je požar začel širiti, hodili od vrat do vrat in ljudi pozivali k evakuaciji. "Ukazi za evakuacijo in opozorila pred njo veljajo za približno 20 tisoč državljanov," je povedala predstavnica okrožnega šerifa v Los Angelesu.

Požar Franklin še vedno ni pod nadzorom, saj ga podžigajo močni sezonski vetrovi. V Malibuju je uničil najmanj sedem hiš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tisoči brez elektrike

Po navedbah vodje gasilcev okrožja Los Angeles pri gašenju sodeluje 1.500 gasilcev, tudi s pomočjo letal. Več deset tisoč prebivalcem bližnjih predelov so prekinili dobavo električne energije s ciljem zmanjšati nadaljnje širjenje požara zaradi podrtih električnih vodov.

Foto: Reuters Po besedah župana Malibuja Douga Stewarta je požar travmatičen, vendar se Malibu in njegovi prebivalci, kot je dejal, ne bodo predali. Gašenje otežuje hribovito pobočje s kanjoni, ki obdajajo mesto zahodno od Los Angelesa.

Tudi slavnim ni prizaneseno

Kot poroča AFP, se je požar razširil tudi na več milijonov dolarjev vredne nepremičnine v lasti hollywoodskih zvezdnikov.

V mestu streljaj od hollywoodskih studiev živijo nekatera največja imena zabavne industrije. Med sedanjimi in nekdanjimi prebivalci Malibuja so Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston in Cher.

Požari v naravi so v Kaliforniji in drugih predelih na zahodu ZDA relativno pogosti. V tem letnem času jih krepijo t. i. vetrovi Santa Ana, ki iz notranjosti ZDA nosijo suh puščavski zrak.

Foto: Reuters