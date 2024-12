Izbruhnil je ogromen požar. Zaradi vetra se hitro širi.

Za preostali del mesta velja svarilo pred nevarnostjo požara, vendar za zdaj ukaza o evakuaciji še ni, poroča Los Angeles Times.

Požar je zajel območje okrog univerze Pepperdine, vendar samega kampusa ni prizadel. Sicer pa gori na obeh straneh slikovite avtoceste pri Tihem oceanu v pasu, dolgem več kot deset kilometrov.

A fast-spreading wildfire in Malibu, California, forced evacuations Tuesday morning along the Pacific coastline near Los Angeles. The Franklin fire burned more than 2,200 acres overnight, according to California fire officials.https://t.co/6jUwfEVYyt pic.twitter.com/tu3FNQIPrh