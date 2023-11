Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Giorgia Meloni je bila kritična do površnosti njenega diplomatskega urada, telefonski klic ruskih komikov pa je označila za kremeljsko propagando. Ob tem je spomnila, da tudi v Italiji obstajajo ljudje, ki so za to, da bi napadli njo, pripravljeni napasti Italijo. Dodala je še, da sta jo Rusa izbrala za tarčo v trenutku, ko si Italija prizadeva okrepiti odnose z afriškimi voditelji.

Italijanska premierka je bila 18. septembra, tik pred zasedanjem Generalne skupščine ZN, žrtev telefonskega klica dveh ruskih komikov. Med pogovorom je namigovala na utrujenost od vojne v Ukrajini in dejala, da bo kmalu nujen izhod iz konflikta. Dodala je tudi, da ima idejo, kako končati vojno.

Eden od komikov se je izdajal za predsednika komisije Afriške unije. Njen urad pa je v sredo sporočil, da diplomatski svetovalec obžaluje, da je bil zaveden s strani prevarantov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.