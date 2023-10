Melonijeva ob prvi obletnici svoje vlade: Ponosna sem

Ob tem je napovedala, da bo njena vlada še naprej izvajala temeljite reforme na različnih področjih.

"Predstavljamo Italijo, ki je ponosna in sposobna dati zaupanje svojim državljanom, ki nagrajuje zasluge in talente ter spodbuja zaposlovanje, Italijo s ponosnim pogledom, pravično Italijo," je dejala Meloni. Povedala je še, da je ponosna na enotnost vladajoče koalicije. "Vsi poskusi, da bi nas razdelili, so propadli," je dejala premierka, katere postfašistični Bratje Italije so v vladajoči koaliciji skupaj z desnima Ligo in Naprej Italijo.

"Ponosna sem na to, kar smo naredili, nase, na našo stranko in nase. Lahko se pogledam v ogledalo in še vedno vidim isto osebo, stala sem z dvignjeno glavo, nisem delala kompromisov," je poudarila 46-letnica.

Prvo obletnico najbolj desne vlade v povojni Italiji so zasenčile zasebne težave Meloni, prve predsednice vlade v zgodovini države. Meloni, ki je nedavno seznanila javnost, da se razhaja z dolgoletnim partnerjem, bo zaradi tega tudi izpustila današnjo zabavo Bratov Italije ob prvi obletnici vlade, poročajo italijanski mediji.